郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐

「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。

關於超強的身材管理，郭富城曾在節目《聲生不息》在聊天中，透露自己超級自律的保養大法，「我一天只吃一餐。我一吃就很容易胖，沒辦法我不可以吃那麼多東西。」這麼自律的生活習慣，難怪在60之齡都可以擁有冰塊腹肌，體能比起同齡人士超班！

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

郭富城不只能唱能跳，身型保養都非常得宜，傳聞他在近30年間體重都是維持在62kg，即使此數字是否屬實，從外觀來看，郭天王一拉開上衣，看到那實在的冰塊腹肌，都感受到花了不少苦功以及自律才會有如此的好身材。

（ Getty Images ）

（Getty Images）

關於保養，到了60之齡，郭富城分享他會在6點睡覺，是早上6點，睡7-8小時至下午1點左右。起床後整體來說也不吃很多，可能簡單吃麵包就夠了，「我白天我不吃，起來就吃個麵包，我一天只吃一餐。因為我一吃就很容易胖，沒辦法我不可以吃那麼多東西。」

（Getty Images）

（Getty Images）

擁有如此自律的習慣是因為郭富城曾經歷過「胖」的時候，「我在台灣的時候，剛開始發展的時候，好胖，所以現在胖過之後超級自律，你就不會再胖喔！」飲食控制之外，當然亦要配合運動來操練好身材，而且郭富城也有透露會每天量體重，正視這個不騙人的數字。想擁有如此好狀態、好身型也不是容易的事啊，這自律人生很令人佩服！

（Getty Images）

（Getty Images）

木村拓哉53歲生日，愛女甜曬爸爸靚仔相！由20靚到50歲，用顏值駕馭GU的男神獨有魅力

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

32歲曾比特Mike生日發佈火辣腹肌照！轉投英皇，瘦下來、換新髮型後原來是潛力股？

吳彥祖51歲生日｜擁有神級外表並選擇愛情專一，在和外界隔絕的南非認定太太：那時我覺得我們要永遠在一起

劉德華64歲生日｜10年不吃白飯、長年的素食習慣不是保養祕密的全部？七分飽、作息定時才是重點