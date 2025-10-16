譚耀宗指立會是「政治旋轉門」
郭富城喜獲三胎！熊黛林「高EQ婉拒祝福」獲讚 前任的體面是劃清界限
10月15日，45歲的熊黛林出席公開活動時，被港媒追問是否恭喜舊愛郭富城即將迎來第三胎，她微笑回應：「很難不注意到新聞，所以我知道。已經很多人恭喜他了，所以就不用了。」語氣平和從容，隨即將話題轉向45歲生日與雙胞胎女兒的生活日常，巧妙結束提問。這段應對方式引發討論，不少網友稱讚她展現出成熟與界限感。
熊黛林與郭富城於2006年因拍攝MV相識相戀，她為愛遷居香港、低調交往七年，卻始終未獲公開承認。2013年分手後，郭富城以「鞋子不合腳」形容兩人關係，當時引發爭議，被認為對女方不敬。如今雙方各自成家十二年，熊黛林於2016年與富商郭可頌結婚，育有一對七歲雙胞胎女兒；郭富城則與方媛育有兩女，第三胎預產期在今年11月。
多數輿論認為，已經分手多年，並無義務送上祝福，認為「前任的體面就是劃清界限」。對於少數批評她「不夠大度」的聲音，也有網友回應：「未經他人苦，莫勸他人善。」不少人反指提問者缺乏界線感，刻意製造話題。
