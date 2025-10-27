尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
郭富城60歲生日，方媛極速修身亮相天王生日派對！結婚8年仍甜蜜如初的天王夫妻愛情故事
郭富城於10月26日迎來60歲大壽，與妻子方媛及兩位千金一起慶祝生日！方媛上週才公布順利誕下第三胎女兒，產後首度公開亮相，穿白色貼身T恤配牛仔褲，腹部平坦美腿纖細，狀態驚人，網友直呼：「三寶媽修身太快了吧！」！
生日派對上，郭富城收到別出心裁的「Super Dad」超人蛋糕，蛋糕上還有郭富城抱嬰兒穿超人裝，方媛IG曬照寫道：「老公生日快乐❤️🎂🎊」，郭富城回覆「@mokafy 謝謝老婆❤️謝謝大家的祝福🥰」，恩愛滿分。
這對年齡相差22年的天王夫妻，經常被粉紅泡泡包圍著，天王郭富城對愛妻方媛寵愛有加，方媛又會對郭富城甜蜜備至。在2017年結婚的二人，來到2025年是他們的8周年結婚紀念。方媛有在社交平台上，分享與郭富城一起慶祝的畫面，當時有兩位千金陪伴，見到天王的臉上寫著「幸福」兩個字。
我們家就是「女神之家」，我是全世界最幸運的男士，被四位女神深深的愛着。
來到年底，方媛再誕下「三寶」，更迎來60歲大壽，方媛亦有為天王準備了生日派對慶祝。相片裡見到凍齡的城城依然好看，完全不敢相信他已經「登六」，同時那笑容也是滿滿的幸福，又會跟方媛一起「畀心心」，二人的互動還是甜蜜如初。再次恭喜郭富城再做爸爸，也跟這位天王爸爸郭富城說聲生日快樂！
