郭富城第3胎寶寶出生！老婆方媛「臨時提早生產」 寵妻砸千萬訂頂級月子中心

59歲香港天王郭富城與38歲妻子方媛傳出喜訊！據多家媒體報導，方媛已於9月28日在養和醫院順利產下第三胎，一舉打破「四大天王都是岳父命」的傳聞，迎來期待已久的男寶寶。

消息指出，方媛原本預產期設定在10月4日，但寶寶提前約一週報到，體重約3.25公斤（約7.15磅），母子均安。雖然郭富城夫婦尚未正式對外公布喜訊，但據了解新生兒健康狀況良好，各方面指標都十分正常。

郭富城為了方媛預訂高級月子中心。（圖片來源：方媛IG mokafy）

郭富城對這次生產格外重視，不僅提前在香港尖沙咀預訂頂級月子中心，更豪擲近200萬港幣選擇56天的「女王級」照護套餐。據傳他還準備送上名貴鑽飾犒賞太太，展現對妻子的疼愛與體貼。

有趣的是，郭富城原本計劃在10月初完成成都演唱會後，就要休假一個月專心陪伴太太待產，沒想到寶寶提前報到，他也因此缺席9月28日賽馬活動。儘管如此，郭富城仍敬業地繼續為演唱會宣傳，近日還在社群平台分享理髮照片，為演出做準備。

這次生子消息也讓郭富城成為「四大天王」中首位打破「岳父命」的成員。過去劉德華、黎明、張學友與郭富城都被戲稱為「四大外父」，因為四人都育有女兒。如今郭富城喜迎男丁，為天王家族添上新篇章。

郭富城與方媛於2017年結婚，婚後育有兩名女兒。今年稍早證實懷第三胎時，郭富城曾表示無論男女都很開心，但據傳得知是男寶寶後仍難掩激動，很高興終於有兒子作伴。

