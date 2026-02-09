郭少芸北上4年感悟「香港步伐慢慢掉隊」 網民唔客氣︰香港藝人都掉隊

唔少藝人北上發展事業之外，直情連生活重心都轉到內地。57歲嘅郭少芸曾經係「TVB御用潑婦」，近年工作由演戲轉到內地直播帶貨等方向，更於4年前搬到杭州定居。郭少芸早前以「被內地寵壞4年的香港人」為題，喺小紅書上載片段分享生活經驗，直言內地生活帶來嘅變化有「可以隨時去瘋狂掃貨的快樂。是可以隨時逃離都市，沉浸自然的放鬆；是隨時說走就走，領略祖國的大好河山，是可以想吃就吃，不管多晚都能送貨上門的便利。」

轉個頭郭少芸又懷緬香港嘅親切感，當然仲有茶餐廳美食。郭少芸提到起初都有唔適應杭州生活，試過用電子支付平台因為兩地版本唔同而俾唔到錢，但發現杭州對佢幾包容，亦都有無限發揮空間。之後郭少芸表示「其實呢看到內地的發展越來越快，有些時候我都會在想，到底香港的步伐是不是慢慢掉隊呢？特別是當我開始接觸直播帶貨這個行業，可能今天下的單，明天他就送到我的門口，四五年前呢在香港真的很難做到這樣子的」，然後就開始sell保養品……

賣完廣告，郭少芸又跳返入去生活感悟，認為返內地生活好似擁有中港兩地生活寶藏。「一邊是內地的廣闊、便捷和新鮮感，讓我能隨時出發，隨時探索，隨時被滿足。另外一邊是香港那份深入內心的傳統與溫情，這種兩邊都好的生活，讓我變得更豐富，也更懂珍惜。最好的狀態不就是可以自由地選擇，並享受每一種美好嗎？」

呢番說話傳到返香港，唔少網民對郭少芸「香港掉隊」論好有意見，有人直接一句「一路好走」、「香港藝人都掉隊」，亦有網民話而家香港以至其他國家嘅網購平台可以落單後即日收貨，唔止內地先咁有效率。

