郭少芸觀看抗戰電影《731》數度拭淚 提醒應深入了解真相：絕不能被遺忘

731｜郭少芸觀看期間數度拭淚 提醒應深入了解背後真相：歷史絕不能被遺忘

電影《731》以侵華日軍第七三一部隊為題材，自9月18日全球首映後，迅速掀起熱潮，10日內票房突破14億元人民幣，成為近年來票房與話題雙豐收嘅抗戰電影。近年重心轉往內地發展嘅郭少芸，日前獲邀出席於北京舉行嘅《731》首映活動，對電影深受震撼，於觀看期間數度拭淚。

郭少芸於社交平台分享觀後感，再次提醒大家不應僅停留喺「731」呢個歷史名詞中，而係應該深入了解背後真相，寫道：「很多人都聽說過731部隊，知道那個是一場非常殘酷的人體實驗，但是我們不應該只知道事件的名稱，而忽略了後面真實的慘痛，觸目驚心的真相。這部電影，它的意義就在於，讓我們直面那些不該被遺忘的記憶。」

電影《731》以親歷者嘅視角切入，郭少芸被電影中一幕幕同胞被日軍慘遭虐待、殘殺嘅畫面深深觸動，淚流滿面，認為：「作為一個中國人，我們有責任去銘記，不讓這個歷史被時間模糊，更不應該被世界遺忘。」亦表示：「歷史可以過去，但絕不能被遺忘。」

