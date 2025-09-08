郭晉安現身街頭派傳單竟冇人認得 看破冷遇：自己開心才是最重要

郭晉安曾三度奪視帝現身街頭派傳單竟冇人認得 看破冷遇：自己開心才是最重要

60歲郭晉安曾出演過多套經典劇集，包括《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等等，三度奪得視帝。去年5月，郭晉安與歐倩怡宣布結束18年婚姻，離婚後專注打理與胞姊郭致因合作經營嘅保健品公司生意，擔任非執行董事。郭晉安近年亦積極於內地社交平台拍片與網民互動，日前發布一段喺街頭派發傳單嘅影片，因全程無人認出而引起網民關注。

影片內容為郭晉安走上街頭派發宣傳單，卻遭遇令人意想不到嘅冷待，未知是否因郭晉安當日裝扮樸素，僅著上深啡色T恤搭配白襯衫和黑褲，大部分路人根本冇認出郭晉安，甚至唔接傳單，望都唔望佢一眼就快速避開，場面一時頗為尷尬。郭晉安表示希望通過呢件事，令大家學到要專注自己：「不要在意別人的眼光，因為別人的眼光，根本沒空看你，你看我發了一路傳單，也沒有什麼眼光看過來，所以活出自我，讓自己開心，才是最重要的，俗話說得好，做人最緊要開心，因為......最好的養生，就是養心。」又配文指：「下次遇到了，可不可以接一下我的傳單？」展現其幽默親民一面。

影片於網絡引發熱議，有網民留言表示意想不到：「天！這是演戲嗎？我要是在路上遇到你，你肯定要跟你合影的！」、「我可能會大哭，然後要求合照」等等；有網民則感嘆新一代年輕人可能對資深演員唔熟悉，留言表示：「你不說我也不知道是你」、「真的沒有一個人停下來，也沒有人圍觀」、「睇完條片都唔識你係邊個」等等。不過，有網民幫手解釋指係現代人生活節奏快，路人冇注意身邊嘅事，並非郭晉安過氣：「沒人會知道明星發傳單」、「走得太快了不留意而已」等等。

