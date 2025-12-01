郭晉安被發現消失於TVB官網 坦承已離巢 透露最新發展方向

從影逾80年嘅羅蘭日前被發現已於TVB官網藝員名單中被除名，疑已與TVB結束賓主關係。繼羅蘭後，喺劇集《金式森林》飾演其兒子嘅郭晉安亦被網民發現其資料已從TVB官網中消失，疑已低調離巢。日前，郭晉安出席活動回應傳聞。

過往，郭晉安曾於2021年傳出離巢消息，當時佢嘅資料一度消失喺TVB官網，不過經理人解釋只係一場誤會，係因為張相太舊需要更新，隨後郭晉安嘅相關資料重新上架。對於今次再次喺TVB官網消失，郭晉安於昨日（11月30日）出席活動時，坦承自己的確已離巢TVB，表示做咗咁多年藝人，最開心係有得選擇，每條路都可以由自己決定係最好不過，而未來將會喺唔同頻道與大家見面。被問及是否會主力打理家族生意，郭晉安表示除咗打理生意， 如果有劇集搵佢，亦會考慮。至於與TVB結束合約嘅原因，則回應：「唔講啦。」

廣告 廣告

61歲郭晉安曾出演過多套經典劇集，包括《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等等，三度奪得視帝。去年5月，郭晉安與歐倩怡宣布結束18年婚姻，離婚後專注打理與胞姊郭致因合作經營嘅保健品公司生意，擔任非執行董事。

郭晉安IG

郭晉安IG

郭晉安IG

郭晉安IG

《金式森林》劇照

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！