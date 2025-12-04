宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
61歲男星急速減重！靠「極端菜單」2個月狠甩10kg 遭副作用侵襲：才知健康重要
香港視帝郭晉安近年積極經營社群平台，日前在小紅書以「減完後方知健康最重要」為題，透露多年前曾為拍攝劇集《致命復活》而極速瘦身，在兩個月內就成功瘦下10公斤，但也因此留下意想不到的健康問題。
郭晉安表示，當時因角色需求，必須在短時間內讓身形變得精瘦，最後靠著高度自律成功減重。他坦言當時採用的方式相當極端，主要靠兩大做法達成目標——完全戒掉澱粉類食物，不碰米飯、麵包；飲食以水煮蔬菜為主，不加油、鹽、糖，也避免所有加工調味。他說，這樣的菜單雖然單調，但見效非常快，短期內就看得出體重下降。
不過，快速瘦身的代價也很明顯。郭晉安坦承，當時最大的問題就是「集中力不足」，常常沒有辦法專注處理事情，讓他清楚感受到極端節食對身體造成的負擔。他提醒粉絲，不要被快速效果迷惑，「健康一定要放在最前面」。
他去年邁入60歲大關，為了保持健康，控制身材的方法已完全不同，會靠規律運動增加肌肉量，同時攝取足夠蛋白質、維持均衡飲食。他最後呼籲大家，減肥應該循序漸進，「多做運動、少量多餐、注意腸道健康」，才是最安全、也最能長久維持的方式。
