郭書瑤失戀爆喊 靠旅行重新出發

大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊千嬅演唱會 | 開唱前捐二百萬 全場為大埔火災默哀
《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》昨晚於紅館揭開序幕。原定一連六場的音樂盛宴，因應大埔宏福苑火災事故，轉化為溫暖而莊重的祝福空間。舞台上下的每一個細節，都承載著對香港無聲的關懷。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
鮮娛糧｜迪麗熱巴新劇片酬曝光 疑為劇減磅健康亮紅燈
【on.cc東網專訊】內地花旦迪麗熱巴與小生陳星旭主演的新劇《梟起青壤》最近開播，首播當日穩坐收視冠軍，並打破多個紀錄。劇中演員的酬勞近日在網上流出，有指熱巴獲800萬人民幣成全劇之冠，陳星旭因為是二番男主，酬勞只有熱巴的一半，身價400萬人民幣（約440萬港元東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
許瑋甯婚禮熱舞「勾」老公 邱澤含情脈脈冧到暈
【on.cc東網專訊】台灣藝人許瑋甯與邱澤結婚4年，今年8月迎來囝囝Ian，並於昨晚（28日）在台北筵開40席補辦婚宴，宴上更邀請了不少圈中好友共享喜事。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
日歌手大槻真希上海演唱 途中被熄燈切麥
（法新社上海30日電） 日本歌手大槻真希28日晚間在上海演唱時突然被強行中止、帶離舞台，許多歌迷批評太不尊重人。資深女歌手大槻真希28日傍晚在上海「萬代南夢宮嘉年華」演唱途中，被突然帶離舞台，主持人隨即宣布演出結束。法新社 ・ 3 小時前
91歲羅蘭TVB官網「被消失」 疑低調離巢惹關注 入行逾80年曾稱永不言休
現年91歲的羅蘭至今仍活躍影視圈，早前更在TVB台慶劇《金式森林》中飾演郭晉安媽媽，演技再次受到觀眾讚賞。不過，近月有網民發現羅蘭的名字在無綫官網的藝人欄上「被消失」，未能搜尋到，疑已與無綫結束賓主關係，低調離巢。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曝薩卡求婚成功 女友任職高級主管
【Now Sports】根據英國《太陽報》消息，阿仙奴球星薩卡和交往5年的女友Tolami Benson已正式訂婚。知情人士透露，薩卡（Bukayo Saka）周四選在倫敦一間頂級酒店，相約Tolami Benson共晉浪漫晚餐，並準備了一顆巨大鑽戒，然後向她求婚，而對方也被這名阿仙奴球星的誠意所打動。薩卡和Tolami於2020年開始交往，兩年後因女方現身卡塔爾世界盃支持男友，戀情才首度被公開，但兩人仍刻意保持低調，至今年6月，英格蘭與斯洛文尼亞的世界盃外圍賽賽後，兩人被發現在場邊甜蜜親吻，算是被傳媒拍到最高調的一次。Tolami出生於英格蘭赫福郡的克菲路，畢業於伯明翰大學，主修公共關係與媒體專業，目前在倫敦擔任高級策劃主管，與在阿仙奴賺取30萬鎊周薪的薩卡可謂門當戶對。now.com 體育 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱AL被誤認到現場搬物資 視訊慰問受災神徒
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，多位藝人亦取消或延期各項活動，為今次大火致哀。MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）透過歌迷會，為受災神徒（粉絲暱稱）送上物資之餘，更親自與該粉絲通話，支持鼓勵。而社交網流出Anson Lo親自落場到大埔幫忙運送物資東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
莫文蔚演唱會2025丨取消啟德《大秀一場》演唱會 售票平台將自動退票
莫文蔚完成《大秀一場》內地十二場演出後，特別於12月20日在啟德主場館安排特別限定場次，與三位資深音樂人組成「The Masters」限定樂隊，重新詮釋過往精彩作品！莫文蔚《大秀一場》演唱會門票現正於快達票公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
「星期三」現身《馬拉喀什國際電影節》 同Anya鬥性感
【on.cc東網專訊】人氣Netflix劇《星期三》（Wednesday）美國女星Jenna Ortega與電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）美國女星Anya Taylor-Joy昨日（28日）出席摩洛哥舉行的《第2東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜莫文蔚：香港氣氛沉重 取消下月啟德演唱會
【Now新聞台】歌手莫文蔚宣布取消下月20日在啟德的演唱會。 莫文蔚在社交網站轉發主辦單位的通告，指鑑於大埔宏福苑發生嚴重火災，整個香港氣氛沉重，此刻每人心情均受影響，難以如常舉行充滿歡樂的演出，因此以沉痛心情宣布取消演唱會。團隊感謝樂迷理解及支持，希望大眾把更多關注留給受災市民及救援人員。各售票平台會自行啟動退票程序，款項將退回用戶帳戶。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
個臭皮匠 爵士喫茶
「CODA．Jazz Kissa 爵士喫茶」老闆有三個，龔志成（阿龔）是香港著名的音樂人，一直創作和演奏民族音樂，李梓禾（Bowen）是新生代爵士樂手，也是爵士團體「翻騰三周半」的創辦人之一，而黃梓燊（Andrew）則說自己是爵士愛好者，其實也是半個音樂人。三人走在一起，原因只有一個：愛好音樂，喜愛爵士。 先說阿龔，一直活躍於本地音樂表演和推廣，去年接手之前（容後再說）還在西九擔任當代表演藝術工作，認識了 ...好集慣 BetterMe ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 6 小時前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查 消息指在宏盛閣發現遺體
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。on.cc 東網 ・ 6 小時前
宏福苑大火︱向外媒稱竹棚助火勢蔓延、內地消防來港救火 理大副教授黃鑫炎致歉：日後發言會更審慎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警，火警中有 128 人死亡，事件引發外界討論竹棚應否被取替，其中香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎近日接受外媒訪問，指竹棚會助長火勢蔓延，形容火勢「一兩分鐘內」蔓延至約 30 層樓，更稱「有內地消防車到港協助撲火」等，說法引來公眾質疑。黃鑫炎今日（30 日）在校方網頁發表聲明，對部份說法引起混淆道歉，表示日後發言會更加審慎。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑大火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索 再有遺體從災場抬出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火造成 128 人死亡、多人受傷，大批遺體分批送往富山公眾殮房暫放。今日（30 日）早上，有死者家屬陸續抵達殮房辨認遺體，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員身穿白色保護衣到場協助。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
宏福苑大火｜趁火打劫！兩批可疑人士聲稱幫災民登記 持非官方表格索銀行驗證碼 遭街坊質詢落荒而逃｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】全城心繫大埔，卻有人趁火打劫。《Yahoo新聞》發現，有兩批來歷不明人士到廣福平台聲稱幫災民登記資料，索取包括銀行帳號及驗證碼，又聲稱可以幫災民提取一萬元「應急錢」。這些表格有不同版本，但全部並非民政署或其他機構的援助申請表，可疑人士更集中向長者落手。記者分別聯絡到兩位目擊街坊，發現至少有兩批人行事，他們身上沒有任何職員證，當街坊質問這些人士來自哪一個機構及「係咪呃錢？」對方不但無法作答，更會馬上逃離現場。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
MAMA 2025 得獎名單｜周潤發現身一度哽咽 帶領全場默哀 GD奪大獎「ARTIST OF THE YEAR」
韓國音樂盛典MAMA昨日及今日（28-29日）於啟德上演，因大埔宏福苑五級火造成多人死傷事故，大會於活動前宣布將以「支持香港」為主調，縮減規模低調進行。香港男團MIRROR於活動前宣布因大火將不會出席活動演出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前