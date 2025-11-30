郭書瑤失戀爆喊 靠旅行重新出發

【Now Sports】巴黎聖日耳門周六在法甲作客以0:1不敵摩納哥，不過因馬賽對圖盧茲和波失分，令PSG續保榜首位置。摩納哥賽前在各項賽事3場不勝，這次面對擂台躉，兼剛在歐聯打敗熱刺的PSG，即使有主場之利亦被睇淡。不過摩納哥抵住PSG的強攻，更於68分鐘由曾效力利物浦的日本球星南野拓實（Takumi Minamino）攻入全場唯一入球。當時南野在禁區內接應隊友左路傳中後，右腳控定然後左腳射門貼柱而入。PSG強攻不遂，更於80分鐘有守將基拿被逐，只得以0:1敗走。主帥安歷基賽後說：「通常我傾向重複看比賽並作出分析，但今天容易得多，我們不夠精準，犯了太多個人及集體錯誤。」PSG賽後14戰得30分，領先同日與圖盧茲打成2:2的馬賽1分，摩納哥得23分排第6。

now.com 體育 ・ 2 小時前