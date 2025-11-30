郭書瑤失戀爆喊 靠旅行重新出發

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
鮮娛糧｜迪麗熱巴新劇片酬曝光 疑為劇減磅健康亮紅燈
【on.cc東網專訊】內地花旦迪麗熱巴與小生陳星旭主演的新劇《梟起青壤》最近開播，首播當日穩坐收視冠軍，並打破多個紀錄。劇中演員的酬勞近日在網上流出，有指熱巴獲800萬人民幣成全劇之冠，陳星旭因為是二番男主，酬勞只有熱巴的一半，身價400萬人民幣（約440萬港元東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
失眠點算好？3個安眠藥以外的安睡提案：60秒入睡的478呼吸法、睡前拉筋法！同場加映3個安睡好物
都市人日常生活忙碌，不多不少也會壓力，導致晚上難以入睡，這樣容易造成惡性循環，除了影響工作、學習外，還會令人造 […]she.com ・ 1 小時前
91歲羅蘭TVB官網「被消失」 疑低調離巢惹關注 入行逾80年曾稱永不言休
現年91歲的羅蘭至今仍活躍影視圈，早前更在TVB台慶劇《金式森林》中飾演郭晉安媽媽，演技再次受到觀眾讚賞。不過，近月有網民發現羅蘭的名字在無綫官網的藝人欄上「被消失」，未能搜尋到，疑已與無綫結束賓主關係，低調離巢。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
宏福苑五級火︱姜濤暖舉曝光 語音訊息派正能量
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，圈中不少藝人都以各自方式伸出援手，向受災民眾提供支援，而今日（30日）有一名「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）透過社交網透露自己突然收到訊息，對方聲稱係「姜濤」，並透過旗下服裝品牌嘅會員系統，搜索得知佢嘅地址，繼而表示擔心佢現時狀東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
許瑋甯婚禮熱舞「勾」老公 邱澤含情脈脈冧到暈
【on.cc東網專訊】台灣藝人許瑋甯與邱澤結婚4年，今年8月迎來囝囝Ian，並於昨晚（28日）在台北筵開40席補辦婚宴，宴上更邀請了不少圈中好友共享喜事。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
宏福苑五級火｜政府向所有災戶發 5 萬津貼、死者家屬獲發 20 萬慰問金 籲盡快透過「一戶一社工」登記｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，造成至少 128死79傷，大批居民痛失家園。政府日前宣布投入 3 億元成立「宏福苑援助基金」，民政及青年事務局長麥美娟今（28 日）公布，已獲社會各界捐款5億元。麥美娟亦宣布，政府將於下周起向災戶提供5萬元生活津貼，向死者家屬發放20萬元慰問金，居民可透過「一戶一社工」登記。Yahoo新聞 ・ 1 天前
佘詩曼推介銅鑼灣爆紅居酒屋 備受追捧網上大熱左口魚煲仔飯始祖
佘詩曼近期憑著TVB電視劇《新聞女王2》的霸氣「Man姐」一角強勢回歸公仔箱，隨即掀起全港煲劇熱潮，話題不絕。佘詩曼最近雖然忙著宣傳工作，但也懂得忙裡偷閒相約回港的契女一同食飯，臨時臨急選餐廳訂位，誰知道選中了契女上次回港想吃的餐廳，還吃到近期網上大熱的左口魚煲仔飯，表示這餐飯等足一個月非常值得！想知道佘詩曼究竟食邊間餐廳，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 1 天前
點心優惠｜翠園午市點心套餐限時54折！人均$131食水晶鮮蝦餃／蛋白杏仁茶 多間分店適用
又有點心優惠！Klook突發推出翠園午市點心套餐限時54折優惠，折後人均只需$131即可食到多款精緻點心，包括水晶鮮蝦餃、蟹籽亁蒸燒賣、蛋白杏仁茶等，而且優惠更適用於港九新界8間分店，總有一間就腳！翠園始於1971年，一直有不少忠實茶客捧場，好多人都大讚其食物質素高及味道好。相信今次翠園午市點心套餐優惠都會好搶手，點心控想食的話記得快去Klook訂購喇！Yahoo Food ・ 1 天前
華大使促日撤回錯誤荒謬言論 用實際行動認錯糾錯
【on.cc東網專訊】中國官媒周日（30日）刊出中國駐日本大使吳江浩的署名文章，指出中日關係的穩定發展只能建立在牢固的政治基礎之上，日本現職領導人單方面發起的破壞性行為，誤判形勢、悖逆潮流、撞上南牆，日方當前唯一正確做法就是恪守自身數十年來反覆作出的政治承諾，停on.cc 東網 ・ 2 小時前
「星期三」現身《馬拉喀什國際電影節》 同Anya鬥性感
【on.cc東網專訊】人氣Netflix劇《星期三》（Wednesday）美國女星Jenna Ortega與電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）美國女星Anya Taylor-Joy昨日（28日）出席摩洛哥舉行的《第2東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
南野破「門」 PSG輸波續領先
【Now Sports】巴黎聖日耳門周六在法甲作客以0:1不敵摩納哥，不過因馬賽對圖盧茲和波失分，令PSG續保榜首位置。摩納哥賽前在各項賽事3場不勝，這次面對擂台躉，兼剛在歐聯打敗熱刺的PSG，即使有主場之利亦被睇淡。不過摩納哥抵住PSG的強攻，更於68分鐘由曾效力利物浦的日本球星南野拓實（Takumi Minamino）攻入全場唯一入球。當時南野在禁區內接應隊友左路傳中後，右腳控定然後左腳射門貼柱而入。PSG強攻不遂，更於80分鐘有守將基拿被逐，只得以0:1敗走。主帥安歷基賽後說：「通常我傾向重複看比賽並作出分析，但今天容易得多，我們不夠精準，犯了太多個人及集體錯誤。」PSG賽後14戰得30分，領先同日與圖盧茲打成2:2的馬賽1分，摩納哥得23分排第6。now.com 體育 ・ 2 小時前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！「新郎新娘親手設計」網讚嘆超美：完全是他們風格
南韓演藝圈「模範情侶」金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，攜手走過男方鼻咽癌治療的艱難時期，如今終於即將在12月20日步入婚姻。隨著婚期逼近，兩人的手繪風喜帖在27日曝光，不僅由準新人親自完成，更以溫馨又有巧思的設計掀起粉絲熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
鄺玲玲封Dior大使！混血神顏全網戀愛、GL爆紅＋語言天才人設太完美，連私服都鬆弛又高級
鄺玲玲、Orm兩人在《我們的秘密》、《OnlyYou》中合體放閃，成功擄獲全球粉絲，這次跳出戲劇領域，用雙人魅力攻佔精品界，以令人無法移開視線的獨特氣場、直接晉升Dior新寵兒。鄺玲玲是誰？來自港泰血統的濃顏系神顏，天生就是鏡頭C位鄺玲玲出生於香港，爸爸是香港人、媽媽是...styletc ・ 1 天前
宏福苑五級火︱AL被誤認到現場搬物資 視訊慰問受災神徒
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，多位藝人亦取消或延期各項活動，為今次大火致哀。MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）透過歌迷會，為受災神徒（粉絲暱稱）送上物資之餘，更親自與該粉絲通話，支持鼓勵。而社交網流出Anson Lo親自落場到大埔幫忙運送物資東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「其實就是 Timothée Chalamet？」地下饒舌歌手 EsDeeKid 首度打入《Billboard 200》
地下饒舌歌手 EsDeeKid 首度躋身《Billboard 200》專輯榜，空降第 131 位HYPEBEAST ・ 1 天前
個臭皮匠 爵士喫茶
「CODA．Jazz Kissa 爵士喫茶」老闆有三個，龔志成（阿龔）是香港著名的音樂人，一直創作和演奏民族音樂，李梓禾（Bowen）是新生代爵士樂手，也是爵士團體「翻騰三周半」的創辦人之一，而黃梓燊（Andrew）則說自己是爵士愛好者，其實也是半個音樂人。三人走在一起，原因只有一個：愛好音樂，喜愛爵士。 先說阿龔，一直活躍於本地音樂表演和推廣，去年接手之前（容後再說）還在西九擔任當代表演藝術工作，認識了 ...好集慣 BetterMe ・ 1 天前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 1 小時前