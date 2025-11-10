iHerb雙11優惠全網限時74折
郭書瑤錯過航班豪華艙變搭廉航 追星追到新加坡
【on.cc東網專訊】有「童顏巨乳」之稱的台灣女星郭書瑤（瑤瑤）近日跟演員好友鍾瑤齊到新加坡吃喝玩樂，瑤瑤昨日（9日）將旅行片段放上網，旅程未開始已出狀況，友人因抓錯的士時間而錯過航班，因此由豪華艙降格成坐廉航，難得瑤瑤毫不介意還畀讚，認真老友，她們在當地看了G Dragon演唱會，之後瑤瑤以性感Tube Top上陣觀看F1賽車比賽，看比賽時瑤瑤突然感性落淚，她感嘆謂：「我覺得賽車手精神壓力很大。」但最搞笑是當得知賽車手收入有近20億一年，她即時改變口風，並擦乾眼淚說：「那好像也沒那麼苦，他們錢好多。」相當可愛！她寫道：「從去年開始就規劃的旅行，我們各種第一次就這麼獻給彼此了，陪着彼追星追到新加坡，快樂的秘密都在這裡。真心佩服每一位賽車手，太不容易了！！！除了能力是世界級，顏值魅力還這麼頂啊啊啊~~（原地被帥史）」
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈
【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
爆未成年飲酒！今森茉耶慘遭節目除名
[NOWnews今日新聞]19歲日本女星今森茉耶在今年9月才遭爆同時與已婚替身演員淺井宏輔，及職業足球選手道脇豐交往，爆出不倫戀加劈腿爭議，雖然當時經紀公司Seju未承認，但還是引發大量批評。不料近日...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
陳懿德主持《聲秀》有失誤惹負評 撰千字文道歉：錯就要認 打就要企定
TVB小花陳懿德（德德）近年經常於不同節目上擔任主持，不過她最近於《聲秀》中表演不佳，引來不少負評。德德於IG向觀眾道歉，並撰文抒發感受。德德於今天（9日）出席商場活動時，現場有不少粉絲為她聲援及送上鼓勵，很有愛！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，驚喜發現吉野家消失多年的餐點「三文魚蟹籽飯」竟重現於九龍灣「廿一堂」的下午茶餐中。帖文一出，立刻勾起不少港人的童年回憶，紛紛留言指希望吉野家可以重推這款餐點。其實早前不少Threads友亦曾嘗試在家復刻這個飯的味道，更大方與網民分享貼士。Yahoo Food ・ 3 小時前
何超雲與未婚夫傳分手疑有新戀情 被猛男環抱社交網洩「蜜」？
賭王三房千金何超雲在2022年被爆出與圈外男友Douglas拍拖兼訂婚後，不時大晒合照高調放閃，但一直未有公布婚期。今年8月有網民發現何超雲已清空社交平台上與Douglas的合照，疑似暗示兩人感情生變已分手。而連月來何超雲亦周遊列國，享受生活，雖然被爆分訊後她仍有追蹤Douglas的社交帳戶，一度傳出復合，只是轉而低調處理感情，但日前超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了另一位男士，疑似有新戀情！東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
全運會｜李思穎衛冕女子公路單車金牌 賽後感激隊友無私為她護航 稱奪金是全隊努力
【Now新聞台】全運會女子公路單車，李思穎成功衛冕，為港隊取得今屆競賽項目第二金。李思穎賽後感激一眾隊友無私奉獻，沿途為她護航，奪金是全隊的努力。珠海博物館是起點，亦是港隊終極登頂的一點，101人參賽，97個落場，踩138.7公里，穿起湖水藍色衫、背負單車港隊歷來第11金使命，初段兩人帶出為大戰揭幕；過了半小時，落到加林山隧道，換了內蒙古趙豆豆帶頭，港隊連隨主車群很快追上。平路為主，橋位高海拔20米，上升幅度最大，踩斜路亦很當風，越過橫琴大橋，順時針環島踩四個圈，之後再沿路折返，這段長86公里；港隊眾志成城沿途掩護李思穎，梁寶儀等隊友合力護航。公路單車女子個人賽金牌得主李思穎：「完全是一個無私奉獻的精神，我覺得要很多謝大家，真的很特別。」94號一直埋藏在主車群，踩了近兩小時才第一次現身，期間3次意外，吉林孫亞楠第一個退出；另一次波及數個車手，河南馬永潔由救護人員送走回程珠海，爭標之路還有26.35公里，5人領先集團一度想放甩，這次到梁穎儀不惜力氣追趕，引領主車群。經過兩條隧道、人工島及過橋後直入戲肉，黑龍江關思崎帶開過10秒，中間藍衫李思穎在人叢中一直等著機會，早一晚她向同房楊倩玉派定now.com 新聞 ・ 18 小時前
專訪｜姜濤現想食就食不介意肥 趣談緣份：你有冇經歷過愛情吖？留唔住㗎嘛！
MIRROR成員陸續帶來個唱，當中姜濤的演唱會「KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025」就會於12月舉行。今年他曾歷墜海意外，但今次做訪問，卻非常輕鬆自在Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 Tyson Yoshi臨上台取消演唱
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
螺栓螺帽藏250萬元可卡因空運抵港 20歲收貨男涉販毒被捕
【on.cc東網專訊】香港海關於10月31日在香港國際機場偵破一宗空運販運毒品的案件，檢獲約4公斤懷疑可卡因，估計市值約250萬元，並拘捕一名男子。on.cc 東網 ・ 1 天前
Celine Romy手袋高質平替可以找「Lemaire」？Berlingot成為靜奢享新寵，直接比Celine平一萬
Celine近期的大手袋都相當吸引，Romy手袋更是IG時尚KOL常見的款式，也看到「Celine王子」之一的朴寶劍加持。這手袋本身都要兩萬多，現在有款手袋新寵出現，跟Celine Romy的袋型有異曲同工之妙，同時又有靜奢感，正是Lemaire Berlingot。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
成都平機票優惠｜成都機票連稅$399，平過搭高鐵！銀白色絕美九寨溝+國寶大熊貓｜雙11優惠2025
Trip.com「雙11狂賞」Mega Sale優惠活動即將於11月11日開鑼，一連四日9pm發售一口價機票，11月14日輪到成都，香港航空來回機票連稅只需$399，比高鐵更平，航程約3個半小時便到達中國十大古都之一，探望國寶熊貓，以及到睹世界自然遺產「九寨溝」的壯麗景色，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
賴芭堅娜奪標後 拒與WTA官員合照
【Now Sports】WTA年終賽上周六經已結束，最後由哈薩克球手賴芭堅娜擊敗一姐莎芭列卡奪冠，但頒獎禮儀式上，該新科冠軍拒與WTA官員合照，變成尷尬場面。當賴芭堅娜（Elena Rybakina）奪得錦標後，在頒獎儀式上，準備與亞軍的莎芭列卡，以及WTA首席執行長合照時，賴芭堅娜一直企在兩人的左邊一段距離，沒有上前合照，使場面非常尷尬，直到WTA官員離開後，她才與一姐合照，那更明顯是針對WTA所做出的行為。據悉哈薩克球手這樣做，是對於她的教練胡高夫，今年因為有疑似越軌行為被WTA調查，以行動表示不滿。賴芭堅娜賽前只有不足14%打入年終賽，但她以行動來證明其實力，並且對WTA的政治分圍，作出無聲抗議。now.com 體育 ・ 18 小時前
鳳凰｜天文台預計未來兩三日風勢頗大 天氣稍涼 今晚至凌晨沿岸低窪可能輕微水浸｜Yahoo
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已經進入香港 800 公里範圍，天文台將於今日（10 日）中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任呂旭昇今早在電台節目表示，受到東北季候風和鳳凰的共同影響，未來兩三日風勢頗大，天氣稍涼，最低氣溫 20 度左右；至於會否發出三號或更高熱帶氣旋警告信號，呂表示要視乎鳳凰強風區與港距離，鳳凰的強度變化，以及本港的風力變化。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 4 小時前