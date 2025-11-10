郭書瑤錯過航班豪華艙變搭廉航 追星追到新加坡

【on.cc東網專訊】有「童顏巨乳」之稱的台灣女星郭書瑤（瑤瑤）近日跟演員好友鍾瑤齊到新加坡吃喝玩樂，瑤瑤昨日（9日）將旅行片段放上網，旅程未開始已出狀況，友人因抓錯的士時間而錯過航班，因此由豪華艙降格成坐廉航，難得瑤瑤毫不介意還畀讚，認真老友，她們在當地看了G Dragon演唱會，之後瑤瑤以性感Tube Top上陣觀看F1賽車比賽，看比賽時瑤瑤突然感性落淚，她感嘆謂：「我覺得賽車手精神壓力很大。」但最搞笑是當得知賽車手收入有近20億一年，她即時改變口風，並擦乾眼淚說：「那好像也沒那麼苦，他們錢好多。」相當可愛！她寫道：「從去年開始就規劃的旅行，我們各種第一次就這麼獻給彼此了，陪着彼追星追到新加坡，快樂的秘密都在這裡。真心佩服每一位賽車手，太不容易了！！！除了能力是世界級，顏值魅力還這麼頂啊啊啊~~（原地被帥史）」

