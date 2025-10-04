中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
郭柏妍生日粉絲搞韓式貼紙照相館應援 本尊帶冠軍級美女打卡
【on.cc東網專訊】無綫小花郭柏妍（Rosita）明日（5日）28歲生日，她的粉絲團隊非常有心，特意為她準備別出心栽的生日應援，設計了一個韓式貼紙照相館，讓粉絲打卡，壽星女獲悉後親身往體驗一下，感受粉絲的愛。日前她相約好友、2017年多倫多華裔小姐競選冠軍蔡菀庭結伴去打卡，Rosita是2020年香港小姐競選季軍，兩位選美級靚女，顏值簡直閃爆鏡，玩得好開心的Rosita於社交平台分享美照，表示：「第一次喺香港影韓式自拍，Thank you!!!」
