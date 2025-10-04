郭柏妍生日粉絲搞韓式貼紙照相館應援 本尊帶冠軍級美女打卡

【Now新聞台】十一黃金周踏入第五日，香港往澳門及珠海的金巴受颱風影響一度停運，期間數百名旅客提前到港珠澳大橋香港口岸等候出境。中午之前，大樓外的旅客已經大排長龍，不少人在早上十一時已經來到港珠澳大橋香港口岸，他們拿著行李在排隊區等候，警員在場維持秩序。不少旅客表示是參加了旅行團，原定由香港到澳門，擔心金巴停駛會令行程受影響。內地旅客張小姐：「不知道後續的行程是還能不能繼續進行，我們是跟著旅遊團一齊過來的，如果說他們整個行程有改變，那只有跟著改變，還是很可惜，如果去不了的話。」內地旅客何先生：「明天早上的高鐵就回重慶了，如果不盡快放行的話，我們肯定會受影響，希望盡快放行。」在金巴宣布中午12時半恢復服務之後，愈來愈多旅客抵達港珠澳大橋，職員分批讓旅客進入口岸大樓，疏導人潮。內地國慶黃金周來到第5日，除了「轉戰」澳門，亦都有人選擇在周一中秋節之前回程。在深圳福田口岸，不少人旅遊完，拖著行李過關回到深圳，口岸人流不少，但秩序良好。內地旅客王小姐：「正好現在有一個想看的電影，然後只有香港及日本上映，所以過來看。後面還有別的安排，我在我家附近還約了朋友一齊玩，國慶只有七天，安排還滿緊的。」根據入境處的數字，周六內地訪港的出境人次約為22.2萬，而總出境人次達到約67.6萬。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 6 小時前