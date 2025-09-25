郭柏妍與達哥直播打機尖叫表情多多被讚夠真 達哥成為男網民公敵

影片截圖

郭柏妍（Rosita）2020年參選香港小姐競選勇奪季軍，簽約TVB後備受力捧，曾演出劇集《青春不要臉》、《白色強人II》、《奪命提示》等等，2022年憑藉台慶劇集《下流上車族》演活「車芊芊」一角，躍升成為「飛躍進步女藝員」。郭柏妍當年參選港姐時已憑甜美外貌被封「港版周子瑜」，及後被唔少網民大讚佢形象清純，充滿仙氣。不過，郭柏妍近日罕見展現佢「機迷」一面，於網上直播中與打機達人林慧韡（達哥）一同挑戰人氣足球遊戲；平日畀人斯文形象嘅郭柏妍，喺遊戲過程中完全放開自我，飆出多次尖叫，反應超可愛，令網民大呼驚喜。

郭柏妍於直播期間雖然認真聽達哥講解技巧，但都係唔小心將敵隊球門誤認為係自己嗰隊嘅龍門，當場「入錯門」令佢崩潰爆咪尖叫：「龍門我都去錯呀，大佬！」及後，郭柏妍於過程中不時緊張到大叫、表現出瞪眼、噘嘴表情，其可愛模樣被網民截圖瘋傳。經過多次奮戰，郭柏妍終於射入精彩一球，郭柏妍與達哥當場露出難以置信嘅表情，興奮之下，郭柏妍更直接拖住達哥手仔，雙雙歡呼慶祝，呢段小插曲瞬間成為全場焦點，令達哥成為男網民公敵，十分爆笑，唔少網民忍唔住留言要求達哥放開女神嘅手：「公平咩」、「放開女神隻手！」、「好葡萄呀！點解可以捉住Rosita隻手」、「Sorry我淨係睇到拖手仔同埋之後達哥個得戚樣」、「呢隻手仲洗唔洗」、「柏妍揸左達哥手仔，就要對達哥負責呀」等等。

郭柏妍亦喺社交平台公開遊戲直播花絮，透露自己其實從13歲已愛上打機，曾經課金培養遊戲實力，證明佢打機愛好絕非一時興起，唔少網民都紛紛大讚郭柏妍既有女神氣質，又有貼地一面，份人夠晒真。

