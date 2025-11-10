郭柏妍被批演技差發文求饒望顧及感受 反再被網民指責：你機會比其他人多

郭柏妍被批演技差發文求饒望顧及感受 反再被網民指責：你真係做得唔好喎

郭柏妍（Rosita）為2020年香港小姐季軍，簽約TVB後備受力捧，入行短短幾年間已參與唔少劇集拍攝，包括劇集《青春不要臉》、《白色強人II》、《奪命提示》、《麻雀樂團》等等，2022年亦憑藉台慶劇集《下流上車族》演活「車芊芊」一角，躍升成為「飛躍進步女藝員」。不過，郭柏妍嘅演技就不時被網民批評未夠成熟，只懂眼碌碌演戲；近日，郭柏妍喺熱播劇《金式森林》中飾演「高靜」一角，與羅天宇有唔少對手戲，其眼碌碌表情及尖銳聲線再次被網民批評，令郭柏妍於社交平台發文求饒，但網民們就未有手下留情，反而繼續批評佢演得唔好。

郭柏妍留言：「有一種感覺是，希望大家都會顧及我感受。」唔少網民都覺得郭柏妍做得藝人就應該要接受批評，紛紛留言指責：「你入得演員呢行，係要識得演戲，唔係要求觀眾『扮』好喜歡你」、「你除咗畀人讚靚幾何會聽到有人讚你演技好先，你拍劇機會比其他人多咁多，但演技一直冇進步過唔過得去先」、「搵咁多錢一個月，仲要其他人顧及你嘅感受真係好鬼死貪心，重點係你真係做得唔好喎」、「其實你機會已比別人多，一套接一套冇停過，但你每套嘅演繹也一樣，碌大對眼，著短褲露長腿就叫做演戲？希望你真係有用心」等等。

又有網民留言指郭柏妍嘅戲路唔大：「明白人有情緒，但老實講睇你金式森林嘅表現實在有幾大嘅改進空間，對白經常咬宇唔清，部份scene更感覺係讀對白，另外呢part唔關你事，你嘅角色暫時同主線毫無關係，同羅天宇嘅感情線都唔吸引。綜觀戲路，大部份都係因為你嘅年紀而做一喲所謂青春角色，戲路太固定，想必如果可以去其他電視台，或者發展會更好。」郭柏妍親自回覆感謝意見：「多謝你意見，我自己都有覺得好多地方做得唔係咁好。不過，該帖文已遭刪除。

《金式森林》劇照

