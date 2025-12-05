精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
郭珮文冇工開坦承須動用積蓄 博到盡以新造型北上拍劇
郭珮文（Juliana）2023年以一頭金髮造型參選香港小姐競選，加上擁有驕人上圍，令人留下深刻印象，獲封「最強body」。雖然五強止步，但亦獲簽約TVB，隨即加入《法證先鋒6 倖存者的救贖》劇組及參與扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》等拍攝工作，當時佢嘅得寵程度更勝同屆港姐冠軍莊子璇。不過，郭珮文今年工作停步，坦承近期都冇劇集拍攝，收入受到影響，已經開始要動用積蓄。而近日，郭珮文終於有新工作，參與內地劇《為何她們愛上我》拍攝，正式回歸演員身份。
郭珮文喺今次新劇中可謂博到盡，不但以白色恤衫搭配黑色絲襪示人，造型吸睛，完美散發誘惑魅力；更加要應對複雜劇情，須於鏡頭前切換多種情緒。劇情又讓郭珮文面對各種虐心場面，例如激烈被毆打嘅打鬥戲，以及被大量水淋濕嘅狼狽鏡頭。從曝光片段所睇到，郭珮文被用力澆水，渾身濕透，對身體和心理係一個極大考驗，稍有不慎就可能受傷，但郭珮文全程配合，毫無怨言，專業完成每個動作。對於郭珮文嘗試新挑戰，唔少網民都覺得係一件好事，起碼有工開，又大讚佢專業。不過，都有唔少網民希望郭珮文可以接更多優質項目，避免類型化。
正所謂I人的地獄正是E人的天堂，各位E人是否正在煩惱如何將I人的生日，變成娛樂自己的一部份？今次Yahoo Food搜羅了全港I人生日地獄餐廳(aka.慶祝生日餐廳)，除了可以正正經經食餐美味的生日飯，還可以將I人尷尬的一面成為美好的回憶！Yahoo Food ・ 4 小時前