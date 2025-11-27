郭碧婷撞臉婆婆向太！微博曬美照粉絲看傻

大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
[NOWnews今日新聞] 女星郭碧婷和向佐結婚6年，現育有一對兒女，她時常分享自己和婆婆「向太」陳嵐的日常，婆媳關係良好羨煞網友，昨（26）日她在微博曬出全新日常照，沒想到許多網友看到照片後，直呼「第一張好像向太」，引發許多討論。
郭碧婷微博曬照！竟撞臉婆婆向太
郭碧婷26日透過微博曬出多張照片，「抖落一些庫存」，其中第一張照片是她用廣角魚眼鏡頭所拍下了俯視照，可以看見她待在家中身著休閒，一頭秀髮盤起，並且對著鏡頭露出了燦爛的笑容，同時還秀出了漂亮美甲，畫面相當自然漂亮。
而郭碧婷上傳的照片中，被許多網友直呼「長得超像年輕時的向太」，水汪汪的大眼睛、小巧的瓜子臉、笑容的嘴角弧度、充滿膠原蛋白的蘋果肌，看起來和年輕時的向太相似度極高，甚至有網友製作了對比圖，可以看出兩人不論是五官還是氣質，看起來都有著高相似度。
而郭碧婷的照片上傳後，有許多網友深有同感，在留言區她和婆婆向太很像，「第一張跟婆婆好像」、「第一眼還以為是向太」、「婆媳兩人越來越像，果然感情好。」網友們認為郭碧婷和向太因為婆媳關係非常好，因為互動繁多，互相影響下兩人也越長越像。
郭碧婷靠清新外型與溫柔氣質受到許多喜愛，她透過《小時代》系列電影中飾演南湘，展現出了細膩的情感演技受到許多肯定。2019年，她宣布和港星向佐結婚，婚後保持低調優雅的形象，靠著自然的美貌、穩定的演技與獨特氣質，成為華語娛樂圈深具代表性的氣質女星之一。
