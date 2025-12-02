郭秀雲低調協助宏福苑動物救援 攬實狗狗獲狗主致謝 過往多此為救動物出力曾被辱罵

郭秀雲低調現身大埔宏福苑協助動物救援 擔憂狗狗又驚又凍攬實行為獲寵主致謝

郭秀雲（Sharon）參加1988年國際華裔小姐獲得季軍，曾拍攝《嘩鬼有限公司》、《我為卿狂》等電視電影，拍畢1997年《完全結婚手冊》後就淡出娛樂圈。一向熱愛動物嘅郭秀雲除咗養過麻鷹、貓頭鷹、馬騮、豹貓、鬃獅蜥等奇珍異獸，更於淡出後成立「海峰環保教育」，不時組織及舉行海灘清潔活動望喚醒大眾對環境及動物保育嘅關注。日前，大埔宏福苑發生五級大火，郭秀雲亦有到現場協助動物救援。

一名宏福苑宏建閣災民於大火期間喺社交平台發文求助，指灰色貴婦狗Jason獨自在家，直至翌日傳來Jason獲救嘅消息。Jason主人再發文更新愛犬狀況，以及與消防員嘅對話，表示Jason除脫水外，身體狀況大致良好，感激消防員用生命去救其愛犬：「你哋救嘅唔只Jason嘅生命，仲救埋我嘅靈魂。」另外，Jason主人再PO出一張郭秀雲攬實Jason嘅照片，表示照片攝於11月27日早上：「我見返Jason嘅第一眼就係咁樣，Sharon坐喺地下，攬實緊佢，Sharon話見Jason救返出嚟後喺個籠入面係咁震，見佢好驚又凍，所以攬實佢。我當日唔知道你的名字，好多謝你，郭秀雲小姐。」唔少網民都替Jason與主人團聚表示感動，感激消防員和郭秀雲，亦大讚郭秀雲充滿愛心：「郭小姐，係真心好愛錫小動物，成日出心出力幫動物…人靚心善」、「她年青時非常靚女，現在一樣人美心善，這幅相又令我眼濕濕」、「郭秀雲係非常之愛護小動物㗎」、「郭秀雲本身係可以過住少奶奶嘅闊太生活，但佢為咗動物權益，做咗好多野好忙呀」等等。又有網民列出自己曾求助郭秀雲嘅經歷：「有次我遇見有雀巢跌咗落嚟入面原來有兩隻雀B，我當刻只想起郭小姐，我形容個情況俾佢聽後，好快幫我搵義工幫手。義工好努力幫手將雀巢放回高處，等雀媽媽可以留意到，當刻好感動。」激讚郭秀雲係個超愛錫動物嘅人。

廣告 廣告

郭秀雲亦成立新組織「香港鸚鵡救援」，因義工人手不足，經常要幫手拯救鸚鵡，即使曾坦言吃力，於拯救時不忘爬樹、爬高樓大廈救鸚鵡，坦言救雀鳥自己又危險，試過跌倒要去醫院聯針，但仍想出一分力。郭秀雲曾營救屯門一隻被繞著樹枝嘅鸚鵡「火火」，當時郭秀雲收到求助後，即由港島駕車到屯門踏上舞獅用嘅樁梯營救。除此之外，郭秀雲曾於香港濕地公園營救貓頭鷹，卻遭一批攝影發燒友惡言相向被鬧「八婆」。2024年，有瀕危物種綠海龜「太郎」被人放入發泡膠箱棄養，並放置於郭秀雲所創辦嘅「海峰環保教育」機構，郭秀雲指為此棄養事件「成晚無瞓過」，又聯絡多個海龜專家詢問意見，專家指因為「太郎」自小被人類飼養，若放生可能不能自行覓食，郭秀雲於是求助漁護署及海洋公園。最後，經過海洋公園兩個多月悉心照料下，「太郎」喺同年8月已可以喺水族館內與大家見面。

Threads圖片

郭秀雲IG

郭秀雲IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！