郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女
郭羡妮復出為《尋秦記》電影版宣傳，優雅氣質與凍齡美貌完全不像 51 歲！郭羡妮在社交媒體分享與宣萱、滕麗名的合照，郭羡妮結婚後淡出幕前，近日現身宣傳活動讓大家感到十分驚喜！
《尋秦記》電影版將於 2025 年 12 月 29 日上映，而電視劇版本於 2001 年 10 月 15 日開播，兩套作品的上映時間相隔 24 年，不少網民指郭羡妮、宣萱與滕麗名身材與美貌凍齡，與 24 年前相差不遠，而且現時更多添了成熟優雅的女性氣質。
郭羡妮穿上白色針織冷衫、皮革迷你短裙及長靴展現美腿，纖巧的身型與少女無異，加上簡約清新的淡妝，優雅氣質十年如一日，如果不考究的話，根本看不出 Sonija 已經現年 51 歲。
郭羡妮凍齡膚質靠戒碳水化合物
每天睡足 12 小時 精簡護膚最重要！
郭羡妮凍齡方法1）健康清淡食物為主
郭羡妮不時於 Instagram 上分享自己的健康餐，大多也是烚雞胸、西蘭花及烚蛋等原形食物，而郭羡妮主力減低攝取碳水化合物，以及減油減鹽更健康。除了可減脂外，更可減低肌膚老化的機會，凍齡的最佳方法就是「自律」。
郭羡妮凍齡方法2）睡飽 12 小時 絕不妥協！
郭羡妮曾於訪問中分享年輕時拍電視劇，曾試過 3 天 3 夜不眠不休，現時不會再勉強「摧殘」自己身體，每天必須有 12 小時休息時間。郭羡妮直指「如果唔夠瞓，人就唔靚、無精神，享受唔到拍劇樂趣」，因此無論如何也要睡飽 12 小時！
郭羡妮凍齡方法3）精簡護膚 注重緊緻抗皺
郭羡妮日常不愛到美容院，更享受在家的鬆弛生活，護膚著重緊緻、抗皺及抗氧化，日常喜愛使用維他命 C 精華代替厚重的護膚產品。不太愛到美容院的她，每星期會敷 2 次保濕面膜，簡簡單單的護膚步驟更直接有效。
