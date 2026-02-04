郭耀明拍片為朋友賀壽 61歲型佬味大爆發 《真情》歸亞南疑因有男密友未受力捧

90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。

不過有網民分享郭耀明向朋友祝賀生日嘅片段，今年已經61歲嘅郭耀明一頭白髮兼留鬚，但係型佬味十足兼且冇發福，簡直可以直接復出。

原名郭紹培嘅郭耀明入行前係平面設計師，1984年入讀亞視藝訓班，同學有「波霸」葉子楣及「哪吒」方國珊。雖然有外表，但係郭耀明畢業後冇入行，直到1991年再重讀亞視藝訓班，1992年先簽返亞視。同唔少亞視藝人一樣，郭耀明後來轉投TVB，1995年加盟後獲安排參演處境劇《真情》，飾演楚原嘅兒子歸亞南。喺TVB時郭耀明不時被安排演渣男，包括《鹿鼎記》嘅鄭克塽、《刑事偵緝檔案IV》中唐心如（李珊珊飾）舊情人霍偉聰等。

郭耀明有外表但未能上到一線，有傳當年被發現同男伴同居而未受力捧，到後期喺TVB更加只有閒角演出。2007年郭耀明決定轉行投身保險業，冇現身幕前之外，就連圈中人都好少晒同郭耀明嘅合照，今次現身為朋友賀壽拍片的確有驚喜。

