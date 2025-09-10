郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子

1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。

劉青雲獲讚毫無架子

網民於小紅書分享巧遇郭藹明和劉青雲的經歷，並趁機集郵，「近日劉青雲和老婆郭藹明現身香港茶餐廳 劉青雲61歲了還是這麼有型，當天穿著很普通的白T，臉部有些鬆弛皺紋也挺明顯的，這次把鬍鬚刮了，顯得更年輕些。 老婆郭藹明是香港小姐冠軍，素顏狀態下還是可以看出年輕時很漂亮，現在氣質也很出眾。 夫妻兩人很接地氣親民，和餐廳工作人員合影也沒有架子，早年郭藹明也拍戲，和劉青雲結婚後就慢慢淡出了演藝圈。 #劉青雲 #郭藹明 #港星」

郭藹明保養得宜

網民紛紛留言大讚郭藹明如「氣質好好 很溫柔」、「很溫柔的眼神」、「自然的美」、「郭藹明眼角的魚尾紋透著歲月靜好」及「不得不佩服那個年代港姐評委的眼光」等等。

《大時代》截圖

郭藹明與劉青雲當年因拍劇而認識

圈中模範夫妻