郭采潔時隔10年返台演出 興奮大嗌：我回家了！

【on.cc東網專訊】台灣藝人郭采潔2013年因演出內地電影《小時代》高冷角色「顧里」，成功打開知名度，隨後更將工作重心轉往內地發展，而相隔10年難得返台的她，日前亦以Mola Oddity樂團主唱身份Birdy K登上2025「秋OUT音樂節」舞台演出，隨即掀起現場呼歡聲不斷外，郭采潔亦興奮地向粉絲打招呼道：「非常開心！我終於帶著我的樂團回家演出了！」

樂團Mola Oddity一連帶來多首歌曲，將現場氣氛炒熱至頂點，對此郭采潔感性表示：「今天是個特別的一天，不但是有機會站上秋OUT舞台，全新EP 《Cave Crackers》也剛好在此刻正式發行，感謝這段時間有很多聽眾分享我們的音樂，希望接下來能繼續在台北演出。」

