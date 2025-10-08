港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
郭鳳儀父否認企圖處理潛逃者財產 保險代理供稱被告透露將晤郭鳳儀簽文件
遭警方國安處通緝的「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀，其 68 歲父親郭賢生被指企圖處理她的保單，被起訴「23 條」下企圖處理潛逃者財產罪。被告否認控罪，案件周三（8 日）在西九龍裁判法院開審。
獲控方豁免起訴的保險代理供稱，涉案保單為親子升學儲蓄保險，由被告在郭鳳儀 1 歲時購買，並一直由被告供款。被告今年 1 月初稱女兒不在港，欲取消保單，又指與女兒商量後，對方同意將保單持有人轉為父親，並透露將與郭鳳儀會面，「到時我就帶埋啲表格過去簽名」。
辯方指，郭鳳儀於 2015 年滿 18 歲時，保險公司曾向被告及郭鳳儀發出保單權益轉移信件，惟郭鳳儀從沒簽署回條，至今亦沒繳交任何保費。保險代理同意。
承認事實：被告 1999 年為郭鳳儀投保
被告郭賢生戴黑框眼鏡及淺藍色口罩、身穿淺灰色上衣及寶藍色外套到庭應訊，他由大律師關文渭代表；控方由律政司高級助理刑事檢控專員劉德偉代表；案件由署理主任裁判官鄭念慈審理。多國領事亦有代表旁聽。
承認事實指，郭鳳儀於 1997 年 1 月出生，郭賢生於 1999 年 1 月 13 日，分別為郭鳳儀等 3 名子女，向友邦保險（國際）有限公司購買 3 份「親子升學儲蓄計劃」，保單涵蓋人壽、醫療及意外保障。
承認事實續指，郭鳳儀於 2015 年年滿 18 歲，友邦保險發出保單權益轉移信件，而涉案保單一直由郭賢生繳付，於 2020 年供滿。該保單總值為 11,360 美元，約為 88,609 港元，郭賢生沒領取任何保單金額。
承認事實另提及，郭賢生今年 4 月 30 日於將軍澳被捕，警誡下稱「我知我個女俾保安局通緝，份保單係我供嘅，佢而家唔係香港，我咪 cut 咗佢」。警員翻查其 YouTube 觀看紀錄，顯示郭曾觀看標題為「【精華】RFA專訪郭鳳儀、許穎婷、邵嵐《三個香港女生為何成為百萬懸紅「通緝犯」？」等 4 條影片。
保險代理：被告今年初透露欲取消保單
控方先傳召友邦保險（國際）有限公司保險代理人鄭蔚儀作供，她獲豁免起訴欺詐及偽造文書罪。鄭供稱，郭賢生於 1999 年 1 月，為郭鳳儀等 3 名子女各購買 1 份保險，由於當時郭鳳儀年僅 1 歲，故該保單的持有人為郭賢生，當郭鳳儀年滿 18 歲後，將成為保單持有人。
控方引述證人與被告的 WhatsApp 對話，指鄭今年 1 月 7 日問及郭賢生，「你跟女兒商量了嗎？」鄭解釋，郭賢生同月 4 日曾致電她，稱「想取消以前幫郭鳳儀買嘅保險」、「郭鳳儀而家唔喺香港，份單都用唔到啦，我都唔想再供」。鄭翌日回覆，指該保單持有人為郭鳳儀，需郭鳳儀簽名才可取消保單，建議被告先與對方商量。
鄭續指，被告其後回覆「同咗個女商量、傾咗，郭鳳儀同意取消份保單」，並問及如何取回保單金額。鄭表示，友邦會向郭鳳儀發支票。惟被告指郭鳳儀不在港，亦沒香港銀行戶口存入支票，著鄭將支票收款人改為他。鄭回應指不可行，除非郭賢生以保單持有人的身分取消保單。
保險代理：被告稱可將保單交郭鳳儀簽署
鄭指，其後獲被告通知，郭鳳儀同意更改保單持有人為父親，著鄭「準備定啲文件畀我，我遲啲會去見郭鳳儀嘅，到時我就帶埋啲表格過去簽名」。
鄭稱遂準備 3 份文件，包括更新郭鳳儀個人資料表格、更改保單持有人表格、現金退保申請書，再交給被告處理；郭賢生 2 月返港後， 將已簽署的文件、郭鳳儀身份證副本交給她。
保險代理：發現表格過期須重簽
鄭供稱，翌日跟進文件時，發現沒填寫郭鳳儀手機號碼及電郵，當時憶起郭鳳儀多年前曾 WhatsApp 詢問她保險事宜，遂嘗試聯絡郭鳳儀，惟未獲回覆。
鄭另發現表格已過期，故致電被告聯絡郭鳳儀再簽署新版表格。被告則指，「吓，我自己返咗嚟，我個女無返嚟，搵唔到佢簽」，重申不欲再供這份保單，亦不想友邦保險以保單紅利自動續保。
鄭續指，她在「情急之下」遂建議郭賢生在新版表格上簽署後，再「寫返郭鳳儀三個字喺隔離」，強調自己當時真誠相信郭鳳儀知情，又指「識咗郭生咁多年，我都相信佢為人」，故她於 2 月 26 日將新版文件交給郭賢生，並著他在表格上「寫返郭鳳儀個名」。
辯方：郭鳳儀沒簽保單權益轉移信
辯方大律師關文渭盤問鄭蔚儀時指，根據友邦保險政策，「批註（endorsement）」屬保險合約一部分，若保險條款之間有抵觸，將以「批註」為準。鄭同意。
就鄭蔚儀於主問供稱郭鳳儀年滿 18 歲後，保單持有人將「自動」由郭賢生改為郭鳳儀，關文渭指出，友邦保險應在郭鳳儀年屆 18 歲時發出「批註」，相關更改才生效，惟友邦從沒發出有關「批註」。
鄭蔚儀稱，相信公司曾發信通知郭賢生，但同意友邦並無發出「批註」的紀錄。
關文渭遂指出，友邦保險 2015 年，向被告及郭鳳儀發出保單權益轉移信件後，郭鳳儀沒簽署回條，至今亦沒向友邦保險提供任何簽名樣式，亦從沒繳交任何保費。鄭同意。
辯方：被告沒提及郭鳳儀簽署文件
就鄭於主問時供稱，被告向她表示文件上的簽名均由郭鳳儀簽署，辯方質疑鄭是否肯定郭賢生曾這樣對她說，鄭稱「唔肯定」，但有印象「佢有講過郭鳳儀簽咗名」。
關文渭展示鄭今年 7 月 19 日錄取的口供，指出當時鄭沒提及郭賢生曾表示「郭鳳儀喺 3 張表格內簽咗名」。鄭同意。
關文渭遂指出，鄭於今年 4 月 17 日在警署錄取口供約 15 小時，17 頁的供詞中均沒提及郭賢生曾表示郭鳳儀在表格上簽署，問鄭是否因當時無法確定，故兩次錄取口供均沒提及。鄭同意。
首宗指明潛逃者家屬遭控「23 條」
郭賢生被控違反《維護國家安全條例》，及《刑事罪行條例》下一項「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源」罪，指他於 2025 年 1 月 4 日至 2 月 27 日，在香港企圖直接或間接，處理屬於名為郭鳳儀的，有關潛逃者的，或由郭鳳儀擁有或控制的任何資金，或其他財務資產或經濟資源，即一份壽險及綜合人身意外保險單，而該保險單可用以取得存於友邦保險（國際）有限公司的資金。
國安處 2023 年 7 月懸紅 100 萬元通緝郭鳳儀，指她涉違《國安法》；翌年 12 月，她另被保安局長鄧炳強行使《維護國家安全條例》權力，禁向她提供資金等。據《法庭線》紀錄，本案為此控罪首宗檢控案件，亦為首宗被通緝海外港人家屬被控違「23 條」案件。
其他人也在看
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
酒店轉青年宿舍 或是業主沽貨離場先兆......
十一假期訪港旅客達128萬元，即吸引酒店業主趁好消息出貨。據報富豪酒店集團已委託測量師行放售九龍城富豪東方酒店，市場估值15億元。巧合的是，這間酒店與紀惠放售的銅鑼灣精品酒店，均轉型為青年宿舍。酒店業主這一著，會否係賣貨離場先兆？Yahoo 地產 ・ 5 小時前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 11 小時前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 8 小時前
梁競徽用返舊名梁烈唯企C位 同高鈞賢黃嘉樂組男團 網民留言：其實幾鍾意睇……
早排幾位前TVB男藝人吳卓羲、郭晉安、歐陽震華、王浩信埋高鈞賢，一齊參與內地網上直播節目《今晚好犀利》，其中一個環節係5位男星跳舞，仲係跳hit過好一陣子嘅《晚安大小姐》，由於各人舞步唔齊甚至根本唔知跳乜，成個畫面都有濃濃嘅尷尬感。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 1 天前
新一批銀債共收逾37萬份申請 最終發行額550億元 最多可獲17手
政府公布新一批銀色債券的認購及配發結果。截至2025年9月29日認購期結束為止，政府共收到約37.18萬份有效申請，申請的債券本金總額達982.27億元。銀債最終發行額為550億元，高於500億港元的目標發行額。AASTOCKS ・ 4 小時前
「推活」現象是什麼？造就Chiikawa、labubu的Z世代新應援模式，從二次元到三次元席捲全球引發過百億商機
推活是什麼？這股手袋上掛滿應援周邊熱潮，正是近年來日本流行起來的「推活」（推し活，Oshikatsu）！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
西環美食｜7000呎自助即撈海鮮火鍋放題「西城水產」 晚市任食2小時$288起 逾12款海鮮每日香港仔魚市場新鮮直送
可以自助任撈海鮮的火鍋放題店這兩年非常受歡迎，月前又發現有新餐廳加入戰團，這間開業兩個月左右的「西城水產」位於堅尼地城卑路乍街，佔地約7000呎，由餐飲業經驗豐富的Sunny所開。Yahoo Food ・ 14 小時前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 1 天前
唐英年長子唐嘉盛7280萬購何文田Kadoorie Hill近3千呎相連戶｜名人入市
樓價逐步回穩，加上減息等利好因素，二手市場交投回升，吸引名人入市豪宅盤。資料指，前政務司司長唐英年長子唐嘉盛或相關人士，最新以約7,280萬元購入何文田Kadoorie Hill一個相連單位，而原業主為中國平安保險(2318)前總經理張子欣或相關人士，持貨13年，帳面需蝕約380萬元退場。am730 ・ 1 天前
從「買茅台」到「買盲盒」：中國年輕人正重建消費規則 這三大賽道正讓他們買單
隨著新一代年輕消費者成為消費主力，中國消費市場正上演劇烈的「冷熱分化」，一邊是白酒、食品飲料等傳統族群持續低迷，白酒指數自 2022 年來累計跌逾 30%，另一邊則是盲盒熱潮。 中國《財經雜誌》報導，新消費的核心邏輯是抓住年輕人「悅己」「追求性價比」的需求。格雷資產副總經理馮立鉅亨網 ・ 7 小時前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 1 天前