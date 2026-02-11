郭鳳儀父親企圖處理潛逃者資金罪罪成 還柙至本月26日判刑 (鄔卓然報道)

【Now新聞台】被國安處通緝的郭鳳儀，其父親企圖處理為她買的保單，被裁定企圖處理潛逃者資金罪罪成，還柙至本月26日判刑。

68歲被告郭賢生、即是潛逃美國的「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀的父親，去年初打算取消為女兒投保的壽險及綜合人身意外保單時，協助更改保單持有人為自己，提取近9萬元保單餘額，被控違反維護國家安全條例下，企圖處理潛逃者資金罪。

署理主任裁判官鄭念慈裁決時指，警方在案發前有通知被告女兒被通緝，被告的YouTube瀏覽紀錄亦有多條影片提到通緝一事，被告沒有理由對女兒被通緝一無所知。

廣告 廣告

至於涉事的保單是否應該被介定為資金，裁判官認為該份自郭鳳儀小時購買的保單有儲蓄成分，只是金額會視乎不同因素變動，屬於利息及其他收入，符合資金定義。

裁判官不同意辯方稱郭鳳儀成年後沒有接受過保單，而是保險公司自動改了名，從沒有確認過她的權益，指涉案的是信託保單，在郭鳳儀未滿18歲時，她已是保單唯一擁有人。即使保單發出時郭鳳儀只有23個月大，當時她已享有保單的權利，結餘亦必然由郭鳳儀控制，無論郭鳳儀是一直對保單不知道，還是不聞不問，她都沒有拒絕過。

對於辯方認為作供的保險經紀不是誠實可靠的證人，裁判官不同意，指經紀所說的跟他與被告之間的WhatsApp對話紀錄脗合，雖然經紀在郭賢生要求提取保單結餘時，建議他更改保單名字、在空白的保單上簽名等，涉嫌違反職業操守及違法，但這些是源於大意及貪方便，經紀在庭上亦坦白承認錯處，接納他是可信的證人。

裁判官指，被告明顯知道他正處理由郭鳳儀持有的資金，裁定他罪名成立，還柙至本月26日判刑。

#要聞