娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
郵輪旅遊新玩法！NASA工程師、太空人教官帶你出海睇日食奇觀 船上餐點都換上日食主題？
郵輪旅遊再次興起，或許大家都喜歡一整天隨心所欲的行程，起床看看海，餓了就到餐廳，到了目的地再四圍走走，好讓自己重新掌握生活的節奏，暫時告別工作的忙碌奔波。麗晶七海郵輪®將郵輪體驗升級，不再局限於目的地，算好日子帶大家出海睇日食奇觀，更邀來NASA工程師、太空人教官分享探索太空的見聞！登船參加者不但獲得一個悠然自在的旅程，還可以增長天文知識，一舉兩得！
天文學、物理學及太空專家帶領 觀賞2026、2027年日食
麗晶七海郵輪®推出5段全新航程：Solar Eclipse Voyage Collection系列，帶大家橫跨地中海及北歐，並一齊觀看自然奇觀日食！日食奇觀航程會由天文學、物理學及太空探索領域的權威專家帶領，分別由英國、冰島、法國、西班牙出發，其中4段航次會安排觀看2026年8月12日的日食，剩餘一段則會在地中海於2027年8月2日觀賞。值得一提的是，每段航次都會邀請NASA工程師及太空人教官等主持專題講座與小型研討會，以分享他們的見聞，機會難逢！
Cocktail、餐廳均以「日食」為題設計
觀看日食當日，郵輪會準備以日食為題的Cocktail及餐飲，讓旅客等待日食奇觀時可以先放鬆一下，觀賞期間又可以在「日食燒烤餐廳」醫肚。同時，甲板上會舉辦慶祝Party，可以聽到Live Show，氣氛一定相當熱鬧！另外，麗晶七海郵輪®會送每位一副日食觀測眼鏡以作紀念，用心地為大家準備一個沉浸式及全包式日食奇觀航程。
麗晶日食奇觀航程系列（Solar Eclipse Voyage Collection）航次
1. 斯堪的納維亞小夜曲Scandinavian Serenade
航程：英國倫敦修咸頓至丹麥哥本哈根
出發日期：2026年7月31日出發｜18晚
2. 雄偉峽灣與北歐風情之旅Mighty Fjords & Nordic Grace
航程：冰島雷克雅未克 至 挪威奧斯陸
出發日期：2026年8月1日出發｜14 晚
3. 伊比利亞魅力之旅Iberian Indulgence
航程：法國巴黎利阿佛 至 西班牙巴塞隆納
出發日期：2026年8月12日出發｜12 晚
4. 皇家之旅Royal Routes
航程：英國倫敦修咸頓 至 冰島雷克雅未克
出發日期：2026年8月12日出發｜8 晚
5. 日食奇遇之旅Eclipse the Ordinary
航程：西班牙巴塞隆納 至 意大利羅馬奇維塔韋基亞
出發日期：2027年7月29日出發｜9 晚
更多相關文章：
郵輪優惠｜香港遊宮古島每日人均$356.8起！包全天候飲食、娛樂設施，輕鬆快閃日本
郵輪旅遊｜海洋光譜號香港出發、遊越南峴港！每晚人均只要$361.8起
郵輪旅遊一價全包！「領航星號」暑假香港出發台灣高雄/日本沖繩/越南 海景房每晚人均只要$751.1起
外國長者退休興坐遊輪環遊世界！77歲女老師花百萬買郵輪客艙、不住養老院 百日郵輪之旅每日人均只要$1,138.7起
旅遊熱話｜港人沖繩郵輪遊遲遲未登船，連累團友等足1小時！網民「影衰香港人」
秋季旅遊博覽會2025｜KKday旅遊產品低至$1、郵輪優惠買2送2！入場更有機會贏東京/沖繩/北京機票
打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？
颱風｜旅遊保險索償懶人包｜打風航班取消、延誤旅保包唔包？申請賠償要點做？
麥當勞50週年展覽｜重現1975年香港首間麥當勞場景！展出集體回憶：經典餐牌燈箱、收銀機、飲管桶
萬聖節好去處｜澳門新濠影滙鬼屋「心寒影滙2」9月中登場！7部恐怖電影為題、每人$144
籃球迷必去！NBA House 10月登陸澳門威尼斯人 即睇NBA球星巨星陣容、免費入場登記方法
其他人也在看
便秘怎麼辦？營養師揭秘腸道順暢關鍵及幫助排便食物！水分、膳食纖維外還有什麼？ ｜營養師Kathy NG
最近是不是會遇到這樣的困擾，當開始調整飲食習慣及模式後，原本規律的排便習慣突然變得疏了，由一天一次變成三天才有一次？很多人第一個念頭就是「我該不會是便祕了吧？」而在醫學角度來看，便祕的定義是一週少於三次排便，或是需要很用力才能排出質地乾硬的便便。也就是說，一到三天排便一次，或沒有排便不順的情況，都不屬於便秘的範圍呢！現代人常見的排便問題往往與以下兩個飲食相關的關鍵因素有關！Yahoo Food ・ 1 小時前
日本東北旅遊有什麼好玩？令人愛上東北的4大原因！
近年來，隨著日本東北地區的知名度逐漸提高，前來此處旅遊的觀光客們也不斷增加，而東北地區更被世界最大的私人旅遊指南「孤獨星球（Lonely Planet）」評選為「Best in Travel 2020」熱門旅遊地區第3名。 截至2018年為止海外旅客造訪人數已經創下最高紀錄，此增長率也可說是全日本之冠（日本國土交通省東北運輸局截至2018（平成30）年為止的資料）。那麼為什麼日本東北地區會如此受到觀光客的注目呢？今天LIVE JAPAN訪問到曾經實際造訪過東北地方2次、目前居住在洛杉磯的男性跑者Carlos（化名），一起來聽聽他所認為的東北魅力之處有哪些吧！LIVE JAPAN ・ 24 分鐘前
松本清北角匯店9.18開幕！5大自家品牌好物推薦、開幕期會員限定9折＋滿$300送$30優惠券
松本清在7月尾才於康城開店，過了一回來到9月就在北角匯插旗。日本人氣連鎖藥妝店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」於2025年9月18日進駐北角匯，開設第15間分店！鄰近港鐵北角站，步行約1分鐘即可到達，方便區內居民及訪客輕鬆前往。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？
由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。 這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經鉅亨網 ・ 15 小時前
你未必知道10個香港機場服務！免費電話、淋浴間 漏帶文件有專人送遞？
就算經常出入香港國際機場，都不代表大家熟悉機場～今次Yahoo Travel為大家細數10個香港國際機場的服務！行李太重？有行李送遞/搬運/寄存服務；漏了文件，有文件送遞或打印、影印及掃描服務；電話沒電，有充電設施及免費電話；就連淋浴設施、銀行及外幣找換、電動車等都有，你又試過哪一項？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 19 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 22 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 1 天前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 1 天前
「車厘龜」𡃁模程美段奉子成婚幸福晒婚照 未婚夫成熟穩重樣子曝光
昔日「𡃁模」程美段（Kiwi）因參加TVB節目《美女廚房》而漸為人識，後來上杜汶澤煮食節目擔任主持，一件「車厘龜」貼身衫更成為話題。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
大快活「橙色營銷」 飲食寒冬絕地反擊？
本港多間上市餐飲集團去年業績倒退，本地消費意願依然疲弱，持續陷入飲食寒冬；其中大快活（0052）截至今年3月底止全年業績，純利按年急跌29.8%，毛利率與同店銷售均告下跌，內地業務亦蝕上千萬元，中港市場競爭壓力巨大。不過近日適逢iPhone 17「宇宙橙」推出，引起網絡炒熱「大快活橙」，而最新大快活亦連發多項營銷手段，未知能否作絕對反擊，把握機會吸引情緒消費Yahoo財經 ・ 20 小時前
打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台日前表示，副熱帶高壓脊南側雲團活躍，3個低壓系統已經同步出現，情況罕見。根據最新衛星圖像，位於菲律賓呂宋及其東面的兩個低壓因位置接近，正逐步合併並向海南島一帶移動；另一個則在菲律賓以東逐漸增強，本周初或靠近呂宋。天文台強調，3個低壓都有機會發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
甘比罕有談及家人背景 同大劉劉鑾雄同祖籍傳深得奶奶歡心
現年45歲嘅陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。平日生活低調又親民嘅甘比，日前喺小紅書上載影片罕有談及家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
「婆婆藥油」變Y2K潮物？印尼品牌小手作網上爆紅，將藥油變潮流掛飾
印尼小店手作飾品品牌elokal話題十足，最近將老人家隨身帶備的藥油，改造成極具Y2K風格的頸鏈與鑰匙扣。這些迷你膏藥造型不但充滿港式集體回憶，還加上bling bling串飾、蝴蝶、熊仔等元素，即刻變身新一代時尚掛飾。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
中國8月份經濟再次大幅放緩 投資嚴重下滑
中國經濟活動連續第二個月放緩超過預期，投資嚴重下滑，政策制定者越來越可能出台更多刺激措施，以確保經濟成長保持在能實現官方目標的軌道上。Bloomberg ・ 1 天前