郵輪旅遊新玩法！NASA工程師、太空人教官帶你出海睇日食奇觀 船上餐點都換上日食主題？

郵輪旅遊再次興起，或許大家都喜歡一整天隨心所欲的行程，起床看看海，餓了就到餐廳，到了目的地再四圍走走，好讓自己重新掌握生活的節奏，暫時告別工作的忙碌奔波。麗晶七海郵輪®將郵輪體驗升級，不再局限於目的地，算好日子帶大家出海睇日食奇觀，更邀來NASA工程師、太空人教官分享探索太空的見聞！登船參加者不但獲得一個悠然自在的旅程，還可以增長天文知識，一舉兩得！

麗晶七海郵輪®推出5段全新航程：Solar Eclipse Voyage Collection系列，帶大家橫跨地中海及北歐，並一齊觀看自然奇觀日食！（Getty Images）

天文學、物理學及太空專家帶領 觀賞2026、2027年日食

麗晶七海郵輪®推出5段全新航程：Solar Eclipse Voyage Collection系列，帶大家橫跨地中海及北歐，並一齊觀看自然奇觀日食！日食奇觀航程會由天文學、物理學及太空探索領域的權威專家帶領，分別由英國、冰島、法國、西班牙出發，其中4段航次會安排觀看2026年8月12日的日食，剩餘一段則會在地中海於2027年8月2日觀賞。值得一提的是，每段航次都會邀請NASA工程師及太空人教官等主持專題講座與小型研討會，以分享他們的見聞，機會難逢！

麗晶七海郵輪®將郵輪體驗升級，不再局限於目的地，算好日子帶大家出海睇日食奇觀，更邀來NASA工程師、太空人教官分享探索太空的見聞！（圖片：麗晶七海郵輪®）

麗晶七海郵輪®主要走豪華路線，現時更將航程內容升級，令每位旅客都有星級體驗。（圖片：麗晶七海郵輪®）

Cocktail、餐廳均以「日食」為題設計

觀看日食當日，郵輪會準備以日食為題的Cocktail及餐飲，讓旅客等待日食奇觀時可以先放鬆一下，觀賞期間又可以在「日食燒烤餐廳」醫肚。同時，甲板上會舉辦慶祝Party，可以聽到Live Show，氣氛一定相當熱鬧！另外，麗晶七海郵輪®會送每位一副日食觀測眼鏡以作紀念，用心地為大家準備一個沉浸式及全包式日食奇觀航程。

麗晶日食奇觀航程系列（Solar Eclipse Voyage Collection）航次

1. 斯堪的納維亞小夜曲Scandinavian Serenade

航程：英國倫敦修咸頓至丹麥哥本哈根

出發日期：2026年7月31日出發｜18晚

2. 雄偉峽灣與北歐風情之旅Mighty Fjords & Nordic Grace

航程：冰島雷克雅未克 至 挪威奧斯陸

出發日期：2026年8月1日出發｜14 晚

3. 伊比利亞魅力之旅Iberian Indulgence

航程：法國巴黎利阿佛 至 西班牙巴塞隆納

出發日期：2026年8月12日出發｜12 晚

4. 皇家之旅Royal Routes

航程：英國倫敦修咸頓 至 冰島雷克雅未克

出發日期：2026年8月12日出發｜8 晚

5. 日食奇遇之旅Eclipse the Ordinary

航程：西班牙巴塞隆納 至 意大利羅馬奇維塔韋基亞

出發日期：2027年7月29日出發｜9 晚

