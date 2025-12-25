郵輪碼頭營運招標引停泊次數等KPI 梁熙倡開拓路線納評核

臨近聖誕長假期，大批香港人已經搶先「返鄉下」飛到日本旅遊，東京、大阪、福岡到處都聽到廣東話。而在社交平台 Threads 上，突然被一班身在日本旅遊的港人洗版，全部都為同一件事「頭痕」——抽中「玉桂狗一番賞」頭獎焗爐！閱讀更多：宏福苑大火喚醒家居防火意識｜防火門點揀最實際？同普通實芯門有咩分別？｜開放式廚房唔合規恐累保險失效！法例要求一文睇清入伙前必讀｜六大範疇逐點檢查 滲水、空心磚、門窗膠邊、水電、泥水油漆到傢俬清單一覽近日至少有十多名港人在 Threads 發帖表示，到便利店玩「玉桂狗一番賞」，本來心願很簡單，只想抽中玉桂狗公仔、化妝袋、環保袋、匙扣之類「易拎又可愛」的小物，結果一刮開獎券——竟然是頭獎焗爐。乍聽之下以為「中頭獎」值得開心，現實卻是：只有焗爐，卻不能用！皆因日本電壓與香港不同，焗爐連包裝又大又重，單是拿回酒店已十分狼狽，托運回港更須額外付款。一眾「苦主」通通都不打算把這份「大禮」帶回港，只好上 Threads 尋找「居日港人」接收，求「領養」！因此被網民笑稱為「一番賞焗爐之亂」。有中獎者更笑言：「第一次中頭獎，竟然係焗爐，真係笑到崩潰！」甚麼是「一番賞」？抽獎版本的

28Hse.com ・ 15 小時前