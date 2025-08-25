郵輪優惠｜香港遊宮古島每日人均$177.6起！包全天候飲食、娛樂設施，輕鬆快閃日本

眼科醫院影像無紙化 解決病歷厚重、褪色等不便
KKday推出超抵玩郵輪宮古島遊優惠，2人同行原價$4,970、折後人均只要$888起，加郵輪雜費及港口稅總價$1,784起，5日4夜行程，除開每日人均只是$356.8起，就算是高級海景房也只是$598.2起，十分抵玩！此價錢已經包有2間餐廳全天候餐飲，還有船上娛樂表演，即睇優惠詳情！
豪華郵輪「鼓浪嶼號」遊走日本、越南
是次介紹的郵輪公海遊由「鼓浪嶼號」載大家出海，「鼓浪嶼號」豪華郵輪主要遊走日本石垣島、宮古島，以及越南峴港、下龍灣、芽莊等旅遊地，船上有豐富設施，如星海劇場、星樂園、琴島演藝廳、卓別林影院、健身房、多功能運動區、水晶泳池、沙龍SPA、圖書館和麻雀房，也有適合小朋友的遊樂園和體驗課程。餐飲方面，有齊中西式美食，包括2間免費餐廳：半島餐廳和麗都自助餐廳。
宮古島5日4夜遊 每晚人均低至$356.8
現時「鼓浪嶼號」日本宮古島5日4夜航線會在啟德郵輪碼頭登船，料第3日就會到達日本宮古島，預計逗留8小時，再回港。現有優惠，內艙房人均只要$888起，除開每日只要$177.6起。入住海景房每日每人只要多加$42.2起、而高級海景房每日每人也只要多加$62.2起，比較下，海景房更加抵住！提提大家，房價以外，還要額外加購郵輪雜項費用、小費、旅遊業議會0.15%印花稅、港務費及稅項，每人$896，總價$1,784起，每日人均$356.8起。
【KKday獨家快閃 – 低至 36 折】 4晚航遊日本宮古島
價錢：2人一房，人均$888起
出發日期：2025年8月31日、9月4日
郵輪雜費及港口稅每人$896
備註欄備註每一位出發人的資料方可成功訂購：英文姓名，中文姓名（如有），性別，出生日期，出生地，護照號，簽發日期，護照失效日期，護照簽發地，國籍，身份證號，聯繫電話，緊急聯絡人（如有），緊急聯絡電話（如有）
