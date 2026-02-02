都大辦粵劇戲服展 祝賀芳艷芬百歲大壽 展出陳好逑珠片工藝及林家聲等粵劇名伶經典戲服

都大於賽馬會校園何息夷圖書館舉辦「裳心貫藝 聲好芳華」粵劇戲服展覽。

【Yahoo新聞報道】香港都會大學（都大）明起舉辦粵劇戲服展覽，免費開放，展出今年100歲的「花旦王」芳艷芬、已故粵劇名伶林家聲，以及已故「藝術旦后」 陳好逑等大師級的戲服。都大人文社會科學院副院長陳家愉博士表示，這批戲服每件的拍賣價可達數百萬元，甚至一千萬元，其珍貴之處在於部份工藝已失傳，加上每件都由粵劇名伶親自穿過表演，對本地文化界是無價之寶，希望透過展覽讓公眾近距離欣賞這些經典戲服，將這非物質文化遺產傳承下去。

都大明起於賽馬會校園何息夷圖書館舉辦「裳心貫藝 聲好芳華」粵劇戲服展覽，市民只要透過網上登記，就可以免費入場，展品包括芳艷芬於 1994 年夥拍李曾超群博士，為香港醫學專科學院作慈善演出折子戲《紅綾配》時所穿着的戲服。都大何陳婉珍粵劇研藝中心主任、人文社會科學院副院長 （教與學） 陳家愉博士表示，適逢今年是芳艷芬博士的100歲生日，是次展出她的戲服，別具意義，「喺咁開心嘅日子，讓公眾透過欣賞戲服，認識更多芳艷芬博士演出過嘅劇目同角色，係特別令人高興」。

芳艷芬博士劇照。

已故「藝術旦后」陳好逑女士的家人亦借出戲服展覽，該款珠片戲服曾在1950 至 60 年代的粵劇舞台上盛行一時，使用珠片、膠片、鏡片等材料裝飾，以增強視覺閃亮效果，是陳好逑於 1960 至 70 年代，登台演出時所穿用的「粉紫地橙金片女蟒」。陳家愉博士指，這件戲服不但手工精緻，更屬於不再生產的傳統工藝，「呢種工藝已經俾傳統顧繡或機繡取代，依家唔會再有新嘅戲服做珠片」，故其華麗特色，是粵劇舞台的經典回憶之一。

另一焦點展品是林家聲博士於 1987 年演出《煙雨重溫驛館情》時的橙底金線仙鶴補子花圓領戲服 ，全衣以傳統「釘金繡」工藝一針一線縫製，華貴奪目。陳家愉博士指，這類「花圓領」又稱「改良官衣」，專為官階較高的文武官角色而設，其下擺繡有圖案，有別於一般素色官服。

此外，由著名粵劇老倌龍貫天先生借出的橙色顧繡 「大靠」 ，是傳統戲中武將如將軍、元帥所用的戰袍。他曾穿着這套戲服演出過 《隋宮十載菱花夢》等多個劇目。這套氣

勢磅礴的戲服結構繁複，其背部插有四支靠旗，相配合的大額子亦會一併展出。展覽亦展出幾位粵樂名家的樂器、早期的粵劇泥印本等。

香港都會大學表示，為妥善展示這批珍貴戲服，都大特別採用專業展櫃，嚴格控制溫度、濕度與燈光，以確保展出的戲服，特別是對保存環境有極高要求的「珠片戲服」得以妥善保存。而都大致力推動粵劇的研究、推廣及保育工作，與香港粵劇藝術團一直保持緊密合作，並於 2024 年與香港八和會館簽署合作備忘錄。為配合是次展覽，大學未來將舉辦一系列相關工作坊，深化公眾對粵劇的認識及了解，達致文化傳承。

1987 年，林家聲博士於《煙雨重溫驛 館情》中飾演范蠡，於吳宮戲美時所 穿戴之戲服。整件花圓領以傳統工藝 「釘金繡」一針一線繡成，華貴奪 目。 圓領，又稱補子或官衣，屬文武官 服。式樣是盤領、帶水袖，形制與蟒 相似，但與蟒袍的分別是不繡團龍， 和下身不繡江崖海水紋樣，而是用素 色綢緞製成。 有肋擺、掛玉帶，胸背各繡一正方形 圖樣，以區別文、武官及官階之高 低，此即謂「補子」。花圓領，又稱改 良官衣，下身會繡有不同圖案，以顯 官職較高。 戲服由林家聲的學生、粵劇文武生任 丹楓女士借出。

粵劇珠片戲服，指 20 世紀中葉（約 1950 至 60 年代）在粵劇舞台上盛行一 時，使用珠片、膠片、鏡片等材料裝 飾，以增強視覺閃亮效果，是粵劇發 展中融入新元素的時期，後因影響表 演技巧逐漸被傳統顧繡或機繡取代， 但其華麗特色仍是粵劇舞台的經典回 憶之一。 戲服由陳好逑家人借出，為 1960 至 70 年代期間陳好逑女士於舞台所用。

1980 年代，梁少芯女士與羅家英先生 合演《仙履奇緣一線牽之驚情》，為配 合劇情親自設計了這套配有水晶裝飾 花鞋的小古裝供演出用，有別於一般 的繡花鞋，並邀請香港著名粵劇服裝 設計梁月慧女士設計及製作。 梁少芯將此戲服贈予學生芯怡（吳樂 怡小姐），現由芯怡借出展覽。

海青，又名褶子、道袍或斜領長衫， 是粵劇舞台上生角（男性角色）最普 遍穿著的便服。海青依據面料花紋與 顏色，分為花海青與淨海青兩大類。 花海青前後襟均繡有花紋圖案，顏色 不限，通常用於飾演公子、少爺等年 輕富貴的角色。 是次展出的海青為新款改良海青，外 加一層薄紗背心，更顯飄逸感，彰顯 人物性格。由香港粵劇藝術團借出， 曾用於劇團 2024 年製作的《蝶影紅梨 記》

蟒袍形制為圓領、大襟、寬袖，帶水 袖。男蟒全身繡龍，如團龍、大龍 等，或加入祥雲等吉祥紋式；女蟒比 男蟒短，袍長過膝，除繡龍外，亦會 繡丹鳳、牡丹等；下裳配裙子及飄 帶，為后妃等用。 戲服由香港中文大學逸夫書院芳艷芬 藝術傳承計劃借出，為芳艷芬博士捐 贈，是她於 1994 年為香港醫科專學院 作慈善籌款演出折子戲《紅綾配》所 用。

大靠（又稱大扣、大甲），是傳統戲中 武將如將軍、元帥用的戰袍，不論角 色性別都可穿上。形制為圓領，窄 袖；甲身分前後兩塊，靠身長及足並 繡鱗片等花紋，模仿盔甲甲片。 戲服由龍貫天先生借出，曾用於《隋 宮十載菱花夢》等劇目演出。

小靠（又稱扣仔），是粵劇服飾的一種 輕便戰裝。其形制特點在於背部不插 背旗，且採用束腰設計。 這種結構為武打動作頻繁、身手敏捷 的武將角色而設，例如軍中先鋒或將 帥日常所用，讓穿著者動作不太受服 飾阻礙，方便演員進行翻騰與搏擊表 演。 戲服由龍貫天先生借出，曾用於《胡 不歸》中文萍生一角。

由於配合舞蹈表演，小古裝線條優美 鮮明，上裝採用圓企領與束腰設計， 手腕加袖包收窄袖口以表演扇舞輕 盈，下身則搭配淺色系圓台裙。 這種束腰配長裙的剪裁，能有效修飾 演員的身形線條，展現角色的優雅體 態，亦有別於傳統小古裝。 裝飾工藝方面，上衣通常繡有花卉、 蝴蝶等圖案，以襯托少女的柔美氣 質。

朱兆祥先生戲班出身，擅敲擊樂器， 後轉任粵劇拍和，尤擅彈奏三弦及吹 奏色士風。在「朱氏三雄」拍和的眾 多唱片中，朱兆祥先生大多負責彈奏 三弦。 是次展出的二胡及二弦均為朱兆祥先 生所用，約為上世紀五、六十年代的 產物。

何臣為粵樂名家，遊走於粵劇拍和及 儀式音樂之間，擅長吹打樂。風行唱 片公司於 1991 年出版的《大鑼大鼓喜 慶音樂──六國大封相》一輯，其音 樂領導正是何臣。 是次展出的洞簫刻有「光緒三十年 （1904 年）哀雅軒造；何臣贈于香江 庚寅仲春及國樑仁弟永存」。

新馬師曾與鳳凰女於 1977 年香港藝術 節主演《啼笑姻緣》的現場錄音黑膠 唱片。

潘一帆編撰《光棍姻緣》的 33⅓轉速 （33⅓ rpm）黑膠唱片。內頁印有一些 日期，與電台記錄播放日期的習慣相 似，最早日期為 1960 年 5 月 30 日。

開盤式錄音帶（Open Reel Audio Tape） 是一種以磁性方式記錄聲音的媒介。 是次展出的開盤式錄音帶為粵劇愛好 者自行錄製的粵劇小曲，展現了當時 人們對粵劇文化的熱愛與保存方式。

粵劇泥印本是早期粵劇演出所使用的 原始劇本。 由於印製數量稀少且流傳至今的版本 極為罕見，粵劇泥印本成為研究早期 粵劇演出形態及劇本流傳的重要文 獻。

