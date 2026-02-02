焦點

宏福苑五級火｜置邦上月完約　民青局：合安將設居民溝通平台

Yahoo 新聞

都大辦粵劇戲服展 祝賀芳艷芬百歲大壽 展出陳好逑珠片工藝及林家聲等粵劇名伶經典戲服

Yahoo 新聞
Yahoo 新聞
都大於賽馬會校園何息夷圖書館舉辦「裳心貫藝 聲好芳華」粵劇戲服展覽。
都大於賽馬會校園何息夷圖書館舉辦「裳心貫藝 聲好芳華」粵劇戲服展覽。

【Yahoo新聞報道】香港都會大學（都大）明起舉辦粵劇戲服展覽，免費開放，展出今年100歲的「花旦王」芳艷芬、已故粵劇名伶林家聲，以及已故「藝術旦后」 陳好逑等大師級的戲服。都大人文社會科學院副院長陳家愉博士表示，這批戲服每件的拍賣價可達數百萬元，甚至一千萬元，其珍貴之處在於部份工藝已失傳，加上每件都由粵劇名伶親自穿過表演，對本地文化界是無價之寶，希望透過展覽讓公眾近距離欣賞這些經典戲服，將這非物質文化遺產傳承下去。

廣告

都大明起於賽馬會校園何息夷圖書館舉辦「裳心貫藝 聲好芳華」粵劇戲服展覽，市民只要透過網上登記，就可以免費入場，展品包括芳艷芬於 1994 年夥拍李曾超群博士，為香港醫學專科學院作慈善演出折子戲《紅綾配》時所穿着的戲服。都大何陳婉珍粵劇研藝中心主任、人文社會科學院副院長 （教與學） 陳家愉博士表示，適逢今年是芳艷芬博士的100歲生日，是次展出她的戲服，別具意義，「喺咁開心嘅日子，讓公眾透過欣賞戲服，認識更多芳艷芬博士演出過嘅劇目同角色，係特別令人高興」。

芳艷芬博士劇照。
芳艷芬博士劇照。

已故「藝術旦后」陳好逑女士的家人亦借出戲服展覽，該款珠片戲服曾在1950 至 60 年代的粵劇舞台上盛行一時，使用珠片、膠片、鏡片等材料裝飾，以增強視覺閃亮效果，是陳好逑於 1960 至 70 年代，登台演出時所穿用的「粉紫地橙金片女蟒」。陳家愉博士指，這件戲服不但手工精緻，更屬於不再生產的傳統工藝，「呢種工藝已經俾傳統顧繡或機繡取代，依家唔會再有新嘅戲服做珠片」，故其華麗特色，是粵劇舞台的經典回憶之一。

另一焦點展品是林家聲博士於 1987 年演出《煙雨重溫驛館情》時的橙底金線仙鶴補子花圓領戲服 ，全衣以傳統「釘金繡」工藝一針一線縫製，華貴奪目。陳家愉博士指，這類「花圓領」又稱「改良官衣」，專為官階較高的文武官角色而設，其下擺繡有圖案，有別於一般素色官服。

此外，由著名粵劇老倌龍貫天先生借出的橙色顧繡 「大靠」 ，是傳統戲中武將如將軍、元帥所用的戰袍。他曾穿着這套戲服演出過 《隋宮十載菱花夢》等多個劇目。這套氣

勢磅礴的戲服結構繁複，其背部插有四支靠旗，相配合的大額子亦會一併展出。展覽亦展出幾位粵樂名家的樂器、早期的粵劇泥印本等。

香港都會大學表示，為妥善展示這批珍貴戲服，都大特別採用專業展櫃，嚴格控制溫度、濕度與燈光，以確保展出的戲服，特別是對保存環境有極高要求的「珠片戲服」得以妥善保存。而都大致力推動粵劇的研究、推廣及保育工作，與香港粵劇藝術團一直保持緊密合作，並於 2024 年與香港八和會館簽署合作備忘錄。為配合是次展覽，大學未來將舉辦一系列相關工作坊，深化公眾對粵劇的認識及了解，達致文化傳承。

1987 年，林家聲博士於《煙雨重溫驛 館情》中飾演范蠡，於吳宮戲美時所 穿戴之戲服。整件花圓領以傳統工藝 「釘金繡」一針一線繡成，華貴奪 目。 圓領，又稱補子或官衣，屬文武官 服。式樣是盤領、帶水袖，形制與蟒 相似，但與蟒袍的分別是不繡團龍， 和下身不繡江崖海水紋樣，而是用素 色綢緞製成。 有肋擺、掛玉帶，胸背各繡一正方形 圖樣，以區別文、武官及官階之高 低，此即謂「補子」。花圓領，又稱改 良官衣，下身會繡有不同圖案，以顯 官職較高。 戲服由林家聲的學生、粵劇文武生任 丹楓女士借出。
1987 年，林家聲博士於《煙雨重溫驛 館情》中飾演范蠡，於吳宮戲美時所 穿戴之戲服。整件花圓領以傳統工藝 「釘金繡」一針一線繡成，華貴奪 目。 圓領，又稱補子或官衣，屬文武官 服。式樣是盤領、帶水袖，形制與蟒 相似，但與蟒袍的分別是不繡團龍， 和下身不繡江崖海水紋樣，而是用素 色綢緞製成。 有肋擺、掛玉帶，胸背各繡一正方形 圖樣，以區別文、武官及官階之高 低，此即謂「補子」。花圓領，又稱改 良官衣，下身會繡有不同圖案，以顯 官職較高。 戲服由林家聲的學生、粵劇文武生任 丹楓女士借出。
粵劇珠片戲服，指 20 世紀中葉（約 1950 至 60 年代）在粵劇舞台上盛行一 時，使用珠片、膠片、鏡片等材料裝 飾，以增強視覺閃亮效果，是粵劇發 展中融入新元素的時期，後因影響表 演技巧逐漸被傳統顧繡或機繡取代， 但其華麗特色仍是粵劇舞台的經典回 憶之一。 戲服由陳好逑家人借出，為 1960 至 70 年代期間陳好逑女士於舞台所用。
粵劇珠片戲服，指 20 世紀中葉（約 1950 至 60 年代）在粵劇舞台上盛行一 時，使用珠片、膠片、鏡片等材料裝 飾，以增強視覺閃亮效果，是粵劇發 展中融入新元素的時期，後因影響表 演技巧逐漸被傳統顧繡或機繡取代， 但其華麗特色仍是粵劇舞台的經典回 憶之一。 戲服由陳好逑家人借出，為 1960 至 70 年代期間陳好逑女士於舞台所用。
1980 年代，梁少芯女士與羅家英先生 合演《仙履奇緣一線牽之驚情》，為配 合劇情親自設計了這套配有水晶裝飾 花鞋的小古裝供演出用，有別於一般 的繡花鞋，並邀請香港著名粵劇服裝 設計梁月慧女士設計及製作。 梁少芯將此戲服贈予學生芯怡（吳樂 怡小姐），現由芯怡借出展覽。
1980 年代，梁少芯女士與羅家英先生 合演《仙履奇緣一線牽之驚情》，為配 合劇情親自設計了這套配有水晶裝飾 花鞋的小古裝供演出用，有別於一般 的繡花鞋，並邀請香港著名粵劇服裝 設計梁月慧女士設計及製作。 梁少芯將此戲服贈予學生芯怡（吳樂 怡小姐），現由芯怡借出展覽。
海青，又名褶子、道袍或斜領長衫， 是粵劇舞台上生角（男性角色）最普 遍穿著的便服。海青依據面料花紋與 顏色，分為花海青與淨海青兩大類。 花海青前後襟均繡有花紋圖案，顏色 不限，通常用於飾演公子、少爺等年 輕富貴的角色。 是次展出的海青為新款改良海青，外 加一層薄紗背心，更顯飄逸感，彰顯 人物性格。由香港粵劇藝術團借出， 曾用於劇團 2024 年製作的《蝶影紅梨 記》
海青，又名褶子、道袍或斜領長衫， 是粵劇舞台上生角（男性角色）最普 遍穿著的便服。海青依據面料花紋與 顏色，分為花海青與淨海青兩大類。 花海青前後襟均繡有花紋圖案，顏色 不限，通常用於飾演公子、少爺等年 輕富貴的角色。 是次展出的海青為新款改良海青，外 加一層薄紗背心，更顯飄逸感，彰顯 人物性格。由香港粵劇藝術團借出， 曾用於劇團 2024 年製作的《蝶影紅梨 記》
蟒袍形制為圓領、大襟、寬袖，帶水 袖。男蟒全身繡龍，如團龍、大龍 等，或加入祥雲等吉祥紋式；女蟒比 男蟒短，袍長過膝，除繡龍外，亦會 繡丹鳳、牡丹等；下裳配裙子及飄 帶，為后妃等用。 戲服由香港中文大學逸夫書院芳艷芬 藝術傳承計劃借出，為芳艷芬博士捐 贈，是她於 1994 年為香港醫科專學院 作慈善籌款演出折子戲《紅綾配》所 用。
蟒袍形制為圓領、大襟、寬袖，帶水 袖。男蟒全身繡龍，如團龍、大龍 等，或加入祥雲等吉祥紋式；女蟒比 男蟒短，袍長過膝，除繡龍外，亦會 繡丹鳳、牡丹等；下裳配裙子及飄 帶，為后妃等用。 戲服由香港中文大學逸夫書院芳艷芬 藝術傳承計劃借出，為芳艷芬博士捐 贈，是她於 1994 年為香港醫科專學院 作慈善籌款演出折子戲《紅綾配》所 用。
大靠（又稱大扣、大甲），是傳統戲中 武將如將軍、元帥用的戰袍，不論角 色性別都可穿上。形制為圓領，窄 袖；甲身分前後兩塊，靠身長及足並 繡鱗片等花紋，模仿盔甲甲片。 戲服由龍貫天先生借出，曾用於《隋 宮十載菱花夢》等劇目演出。
大靠（又稱大扣、大甲），是傳統戲中 武將如將軍、元帥用的戰袍，不論角 色性別都可穿上。形制為圓領，窄 袖；甲身分前後兩塊，靠身長及足並 繡鱗片等花紋，模仿盔甲甲片。 戲服由龍貫天先生借出，曾用於《隋 宮十載菱花夢》等劇目演出。
小靠（又稱扣仔），是粵劇服飾的一種 輕便戰裝。其形制特點在於背部不插 背旗，且採用束腰設計。 這種結構為武打動作頻繁、身手敏捷 的武將角色而設，例如軍中先鋒或將 帥日常所用，讓穿著者動作不太受服 飾阻礙，方便演員進行翻騰與搏擊表 演。 戲服由龍貫天先生借出，曾用於《胡 不歸》中文萍生一角。
小靠（又稱扣仔），是粵劇服飾的一種 輕便戰裝。其形制特點在於背部不插 背旗，且採用束腰設計。 這種結構為武打動作頻繁、身手敏捷 的武將角色而設，例如軍中先鋒或將 帥日常所用，讓穿著者動作不太受服 飾阻礙，方便演員進行翻騰與搏擊表 演。 戲服由龍貫天先生借出，曾用於《胡 不歸》中文萍生一角。
由於配合舞蹈表演，小古裝線條優美 鮮明，上裝採用圓企領與束腰設計， 手腕加袖包收窄袖口以表演扇舞輕 盈，下身則搭配淺色系圓台裙。 這種束腰配長裙的剪裁，能有效修飾 演員的身形線條，展現角色的優雅體 態，亦有別於傳統小古裝。 裝飾工藝方面，上衣通常繡有花卉、 蝴蝶等圖案，以襯托少女的柔美氣 質。
由於配合舞蹈表演，小古裝線條優美 鮮明，上裝採用圓企領與束腰設計， 手腕加袖包收窄袖口以表演扇舞輕 盈，下身則搭配淺色系圓台裙。 這種束腰配長裙的剪裁，能有效修飾 演員的身形線條，展現角色的優雅體 態，亦有別於傳統小古裝。 裝飾工藝方面，上衣通常繡有花卉、 蝴蝶等圖案，以襯托少女的柔美氣 質。
朱兆祥先生戲班出身，擅敲擊樂器， 後轉任粵劇拍和，尤擅彈奏三弦及吹 奏色士風。在「朱氏三雄」拍和的眾 多唱片中，朱兆祥先生大多負責彈奏 三弦。 是次展出的二胡及二弦均為朱兆祥先 生所用，約為上世紀五、六十年代的 產物。
朱兆祥先生戲班出身，擅敲擊樂器， 後轉任粵劇拍和，尤擅彈奏三弦及吹 奏色士風。在「朱氏三雄」拍和的眾 多唱片中，朱兆祥先生大多負責彈奏 三弦。 是次展出的二胡及二弦均為朱兆祥先 生所用，約為上世紀五、六十年代的 產物。
朱兆祥先生戲班出身，擅敲擊樂器， 後轉任粵劇拍和，尤擅彈奏三弦及吹 奏色士風。在「朱氏三雄」拍和的眾 多唱片中，朱兆祥先生大多負責彈奏 三弦。 是次展出的二胡及二弦均為朱兆祥先 生所用，約為上世紀五、六十年代的 產物。
朱兆祥先生戲班出身，擅敲擊樂器， 後轉任粵劇拍和，尤擅彈奏三弦及吹 奏色士風。在「朱氏三雄」拍和的眾 多唱片中，朱兆祥先生大多負責彈奏 三弦。 是次展出的二胡及二弦均為朱兆祥先 生所用，約為上世紀五、六十年代的 產物。
何臣為粵樂名家，遊走於粵劇拍和及 儀式音樂之間，擅長吹打樂。風行唱 片公司於 1991 年出版的《大鑼大鼓喜 慶音樂──六國大封相》一輯，其音 樂領導正是何臣。 是次展出的洞簫刻有「光緒三十年 （1904 年）哀雅軒造；何臣贈于香江 庚寅仲春及國樑仁弟永存」。
何臣為粵樂名家，遊走於粵劇拍和及 儀式音樂之間，擅長吹打樂。風行唱 片公司於 1991 年出版的《大鑼大鼓喜 慶音樂──六國大封相》一輯，其音 樂領導正是何臣。 是次展出的洞簫刻有「光緒三十年 （1904 年）哀雅軒造；何臣贈于香江 庚寅仲春及國樑仁弟永存」。
新馬師曾與鳳凰女於 1977 年香港藝術 節主演《啼笑姻緣》的現場錄音黑膠 唱片。
新馬師曾與鳳凰女於 1977 年香港藝術 節主演《啼笑姻緣》的現場錄音黑膠 唱片。
潘一帆編撰《光棍姻緣》的 33⅓轉速 （33⅓ rpm）黑膠唱片。內頁印有一些 日期，與電台記錄播放日期的習慣相 似，最早日期為 1960 年 5 月 30 日。
潘一帆編撰《光棍姻緣》的 33⅓轉速 （33⅓ rpm）黑膠唱片。內頁印有一些 日期，與電台記錄播放日期的習慣相 似，最早日期為 1960 年 5 月 30 日。
潘一帆編撰《光棍姻緣》的 33⅓轉速 （33⅓ rpm）黑膠唱片。內頁印有一些 日期，與電台記錄播放日期的習慣相 似，最早日期為 1960 年 5 月 30 日。
潘一帆編撰《光棍姻緣》的 33⅓轉速 （33⅓ rpm）黑膠唱片。內頁印有一些 日期，與電台記錄播放日期的習慣相 似，最早日期為 1960 年 5 月 30 日。
開盤式錄音帶（Open Reel Audio Tape） 是一種以磁性方式記錄聲音的媒介。 是次展出的開盤式錄音帶為粵劇愛好 者自行錄製的粵劇小曲，展現了當時 人們對粵劇文化的熱愛與保存方式。
開盤式錄音帶（Open Reel Audio Tape） 是一種以磁性方式記錄聲音的媒介。 是次展出的開盤式錄音帶為粵劇愛好 者自行錄製的粵劇小曲，展現了當時 人們對粵劇文化的熱愛與保存方式。
粵劇泥印本是早期粵劇演出所使用的 原始劇本。 由於印製數量稀少且流傳至今的版本 極為罕見，粵劇泥印本成為研究早期 粵劇演出形態及劇本流傳的重要文 獻。
粵劇泥印本是早期粵劇演出所使用的 原始劇本。 由於印製數量稀少且流傳至今的版本 極為罕見，粵劇泥印本成為研究早期 粵劇演出形態及劇本流傳的重要文 獻。
粵劇泥印本是早期粵劇演出所使用的 原始劇本。 由於印製數量稀少且流傳至今的版本 極為罕見，粵劇泥印本成為研究早期 粵劇演出形態及劇本流傳的重要文 獻。
粵劇泥印本是早期粵劇演出所使用的 原始劇本。 由於印製數量稀少且流傳至今的版本 極為罕見，粵劇泥印本成為研究早期 粵劇演出形態及劇本流傳的重要文 獻。
粵劇泥印本是早期粵劇演出所使用的 原始劇本。 由於印製數量稀少且流傳至今的版本 極為罕見，粵劇泥印本成為研究早期 粵劇演出形態及劇本流傳的重要文 獻。
粵劇泥印本是早期粵劇演出所使用的 原始劇本。 由於印製數量稀少且流傳至今的版本 極為罕見，粵劇泥印本成為研究早期 粵劇演出形態及劇本流傳的重要文 獻。
宏福苑五級大火

其他人也在看

熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡　7歲姊妹一靜一動萌翻網友

熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡　7歲姊妹一靜一動萌翻網友

熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。

姊妹淘 ・ 3 小時前
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低

習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低

在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。

鉅亨網 ・ 7 小時前
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹

陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹

陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
錦綉花園維修爭議︱數百街坊出席資訊日　卜國明發言屢被噓　民政建議覓退休法官調解︱Yahoo

錦綉花園維修爭議︱數百街坊出席資訊日　卜國明發言屢被噓　民政建議覓退休法官調解︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】元朗錦綉花園管理公司早前提出近5億元水管維修工程，引起居民質疑後叫停，昨日管理公司召開「資訊日」。有居民代表表示，應徹查屋苑失水是否涉偷水，指水務署答應另覓地點設新水錶，再與舊水錶比較用水量。水務署高級工程師黎振鋒指，2018年已將棄置水管和屋苑內部供水系統分離，署方排除從該喉管偷水，若居民有疑慮，可與管理公司商討在喉管位置挖掘查證。民政處代表建議，找有處理大廈管理個案經驗的退休法官或司法人員，與發展商、小業主代表討論解決爭議。

Yahoo 新聞 ・ 49 分鐘前
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生　順德開麵店重獲新生

「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生　順德開麵店重獲新生

【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛

張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛

張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。

姊妹淘 ・ 4 小時前
吳文忻新藥影響情緒常爆喊 除夕夜入院輸血 癌細胞擴散惹擔憂

吳文忻新藥影響情緒常爆喊 除夕夜入院輸血 癌細胞擴散惹擔憂

51歲嘅吳文忻（現改名吳忻熹Nathaliie）前年癌症復發，去年更惡化至第4期，癌細胞擴散至尾龍骨，現正積極接受治療。近日佢喺社交網站開直播，期間透露病情惡化，癌細胞更擴散至其他器官，最新檢查結果令人擔憂。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）

消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）

消委會肉乾肉鬆大檢閱！肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是深受歡迎的零食，消委會557期就測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值。發現價值$170的美珍香牛肉乾竟屬出含可致癌物！而林珍香脆豬肉乾被驗出獸藥殘餘AOZ，而在高糖高鈉的肉乾下，竟有一款豬肉鬆不屬高鈉？ 立即繼續看Yahoo消委會肉乾報告！

Yahoo Food ・ 5 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）

【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）

759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！

Yahoo 著數 ・ 8 小時前
游學修疑不滿被ViuTV刪走鏡頭 連環發文兼拎埋姜濤舊照反擊 轉頭叫休戰︰攰了唔玩了

游學修疑不滿被ViuTV刪走鏡頭 連環發文兼拎埋姜濤舊照反擊 轉頭叫休戰︰攰了唔玩了

試當真於去年10月「熄燈」後，主腦之一游學修仍活躍參與唔少演出，早前更加同JFFT去蒙古旅行拍片。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
孫藝珍私服穿搭Valentino鞋超吸睛！精品芭蕾舞鞋6款推薦

孫藝珍私服穿搭Valentino鞋超吸睛！精品芭蕾舞鞋6款推薦

韓國女星孫藝珍向來以優雅形象著稱，她的私服穿搭同樣是時尚迷關注焦點。近日她在IG分享的造型，宛如校園青春記憶的延伸：白襯衫搭配黑色百褶裙，俐落中帶著柔和層次，自然達到減齡效果。腳上搭配Valentino芭蕾舞鞋成為亮點，巧妙呼應學院氣息，也讓芭蕾舞鞋再度成為精品鞋履中的話題焦點！接下來，就從孫藝珍的示範出發，盤點6款精品芭蕾舞鞋的魅力。

bella儂儂 ・ 2 小時前
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）

【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）

大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！

Yahoo 著數 ・ 7 小時前
愛潑斯坦案︱最新相片揭安德魯跪趴女性上方　施紀賢籲赴美作證︱Yahoo

愛潑斯坦案︱最新相片揭安德魯跪趴女性上方　施紀賢籲赴美作證︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國司法部近日因「愛潑斯坦案」公開新一批與案件相關文件，其中包括英國前王室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），與愛潑斯坦的電郵往來，以及多張未註明拍攝時間的照片。英國首相施紀賢表示，安德魯應到美國國會作供，以協助受害者尋求公義。

Yahoo 新聞 ・ 1 天前
財經｜恒指午後跌幅曾擴至逾800點 新世界(00017)跌逾一成

財經｜恒指午後跌幅曾擴至逾800點 新世界(00017)跌逾一成

港股午後續跌，恒指一度跌逾800點，現跌796點，報26593點，成交2263億元。 小米（01810）跌逾2%；美團（03690）跌3%；阿里（09988）跌逾4%。 新世界（00017）跌13%；長和（00001）跌逾3%。

Fortune Insight ・ 4 小時前
MIRROR第一準人夫！Stanley邱士縉宣布訂婚，九年長跑的理解：愛情永遠沒有一凹一凸

MIRROR第一準人夫！Stanley邱士縉宣布訂婚，九年長跑的理解：愛情永遠沒有一凹一凸

MIRROR終於有第一位準人夫出爐，並不意外，是「大表哥」Stanley邱士縉。Stanley和女友Alina李炘頤交往九年，走過二人分別參加《造星》的時期，也走過家人的離合，終於宣布準備成為餘生繼續同行的伴侶。過往Stanley也不時分享自己對感情的看法，來重溫一下這位「深情擔當」的戀愛觀。

Yahoo Style ・ 5 小時前
特朗普回應中國軍方高層清洗與台灣問題！連稱「習近平才是老大」

特朗普回應中國軍方高層清洗與台灣問題！連稱「習近平才是老大」

美國總統特朗普近日再度談及中國領導人習近平，形容對方在中國擁有高度權威，直言「習近平就是老大」，並強調自己長期密切觀察中國政治動向。

鉅亨網 ・ 6 小時前
卡域克：最愛奧脫福西看台看絕殺

卡域克：最愛奧脫福西看台看絕殺

【Now Sports】曼聯周日對富咸，靠錫斯高補時4分鐘的入球險勝3:2，對臨時領隊卡域克來說，沒有地方比在奧脫福球場的西看台看到這類絕殺更佳。「只能說，這是我覺得最棒的感覺，」卡域克（Michael Carrick）賽後談到這場勝仗：「我過去在這裡經歷過一些最美好的時刻，對我來說，沒有比在Stretford End（西看台）前更棒的地方去觀看這類型的勝利，意義也更加深遠。」「人們離開這裡時，帶走的不僅僅是『曼聯今天贏了』，還有更多層次的感受，包括情感上，這就是為何我們如此熱愛這裡。」這名球員時代也在這裡效力的臨時領隊續謂：「你們可以去分析比賽，或去找出亮點和不足，但像今天這樣令人欣喜若狂的瞬間，那是要去感受的。」紅魔在卡域克麾下3連勝，對上兩周擊敗的，更是曼城和阿仙奴兩支聯賽排名在他們之上的球隊，但他仍保持謙虛：「我們還能踢得更好，這大概是最令人欣慰的地方，但我不能質疑球員們的信念；己隊在比賽過程中，遭遇重大挫折後展現出的韌性，就正正是因為這種信念支撐著我們。」

now.com 體育 ・ 4 小時前

解放軍報：查處張又俠、劉振立是清除攔路虎 隨時準備打仗

中央軍委副主席張又俠和中央軍委委員兼中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬，《解放軍報》一連3天發布評論，今日在頭版再發表題為「以強烈的使命擔當攻堅奮進」文章，指堅決查處張又俠、劉振立等是清除影響事業發展的「攔路虎」，擠去的是戰鬥力建設的水份，為強軍事業發展注入強大動力。文章指出，全軍官兵要把思想和行動統一到黨中央、中央軍委和中央軍委主席習近平的重大決策部署上，深刻認識「反腐愈徹底、攻堅愈托底、強軍愈有底的規律大勢」，強調要全面加強練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。文章強調，軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以被查處的腐敗分子為反面教材，牢記初心使命，樹立和踐行正確政績觀，嚴守思想防線、用權底線、法紀紅線、家風界線，以過硬作風和形象感召帶動部隊。《解放軍報》1月31日在頭版發表評論員文章「堅定反腐敗必勝、強軍必成的信念信心」，指堅決查處張又俠、劉振立「是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利」；昨日再在頭版刊登題為「持續深化政治整訓、縱深推進正風反腐」評論文章，再次強調查處張又俠與劉振立對反腐敗的意義。 (ST)

infocast ・ 5 小時前
特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國

特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國

曾被視為牢不可破的戰後國際秩序基石，即美國的全球領導地位及其核心盟友體系，正浮現明顯裂痕。隨著新的一年開始，被視為全球歷史最悠久的情報共享體系「五眼聯盟」其中已有兩個成員國釋出明確訊號，開始鬆動過往立場，準備重新評估與中國之間的互動關係。

鉅亨網 ・ 1 天前
許仕仁病逝終年 77 歲　卸任政務司長後捲新地案入獄　廿萬一餐法國菜終入不敷支破產｜Yahoo

許仕仁病逝終年 77 歲　卸任政務司長後捲新地案入獄　廿萬一餐法國菜終入不敷支破產｜Yahoo

前政務司司長許仕仁周日（ 1 日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年 77 歲。人稱「橋王」的許仕仁，曾任積金局行政總監及政務司司長，2007 年換屆時離開政府。許其後被廉政公署拘捕，在 2014 年因涉嫌收受新鴻基地產利益，被裁定公職人員行為失當等罪名成立，判監 7 年半，成為香港歷來被定罪的最高級官員。他在赤柱監獄服刑期間表現良好，於 2019 年 12 月 18 日刑滿出獄。

Yahoo 新聞 ・ 20 小時前