小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
都市人健康警號亮起？揭開「營養缺口」真相 註冊營養師剖析善存男士及女士配方 助你重拾6大健康力！
「明明已經遵從健康飲食嘅守則，但係點解都仲係好易攰，甚至成日甩頭髮？！」不少人總會將這些問題歸咎於生活壓力大，但事實上，這些看似「小毛病」的背後，很可能隱藏著一個被忽略的健康陷阱——「營養缺口」！許多都市人，即使自認飲食均衡，卻因現代生活模式和生活習慣，導致身體無法獲得足夠的關鍵營養素。專業註冊營養師朱德賢（Vivian）將為你一一揭曉究竟這個「營養缺口」如何悄悄侵蝕你的健康！
註冊營養師解讀 何謂「營養缺口」？
據Vivian解釋，「營養缺口」是指身體因飲食不均衡而造成營養失衡，這可以是營養過剩、不足或比例失調。就其臨床經驗而言，都市人普遍存在「營養缺口」，主要原因與4大現代生活模式因素息息相關：
飲食不均衡：多肉少菜、外賣多，營養攝取亦比較單一 。
高油鹽糖：都市人普遍以攝取高油鹽糖、加工食材為主，熱量高但營養密度卻不足 。
不良習慣：過量飲用咖啡或奶茶等，會加速體內礦物質（如鈣、鎂、鐵）的吸收及流失，令營養失衡問題更嚴重 。
生活壓力：長期處於高壓環境、生活作息不定時，令身體處於亞健康狀態。身體為對抗不適及抗壓反應，對於微量元素及各種營養素的需求也會增加 。
長期存在「營養缺口」，身體會發出多種警號，除了疲倦、欠缺活力甚至有時會掉髮，也可能出現其他情況。正如Vivian舉例所指，皮膚變得粗糙可能是因為缺乏維他命A、E；容易抽筋則可能與缺乏鎂、鈣有關。此外，影響肌肉代謝或肌肉量，可能是因為缺乏蛋白質；而容易有骨骼相關的不適，則可能暗示著鈣、維他命D的不足。
對於忙碌的上班一族來說，日常飲食很難滿足所有必需的維他命和礦物質需求，大多人經常以單一營養的外賣或簡單飯糰充飢，容易造成營養失衡。這些食物普遍高油鹽糖，並以加工食材為主，熱量高但營養密度卻不足。因此，想補充日常飲食的缺口，Vivian認為最方便的辦法就是服用營養補充品，每日一粒便能均衡補足營養缺口。
善存男士配方 注入活力
Vivian特別提醒大家，由於男士及女士的生理結構和生活習慣大有不同，所以各人所需的營養素需求大有逕庭。針對男性需求，她分析指對於男性生殖系統的健康，鋅的需求比女性高出40%，而且男士一般能量代謝亦比女士高，對維他命B（B1、B2、B3）的需求亦會較多。
善存男士配方中的重點成分，能有助提升男士的六大健康力。維他命B12可幫助消化吸收食物中的蛋白質和脂肪，並將氧氣輸送到肌肉細胞以提供能量，而維他命B6則能促進肝臟和肌肉釋放葡萄糖，同樣為細胞提供能量，兩者都有助提升精力。此外，配方中的維他命C、D及鋅是維持免疫力的重要營養素，而鎂和鋅則有助於維持男性生殖健康和肌肉功能。抗氧化營養素茄紅素，則能針對性地改善心臟健康。
善存女士配方 時刻保持亮麗光彩
至於女性，因生理週期、懷孕、更年期等不同階段，在營養攝取上都有不同特別需要注意的地方。例如在生理週期期間，經期出血會導致鐵質流失；而懷孕時，不同階段所需的營養需求會增加，特別是預備懷孕及懷孕初期，葉酸能幫助胎兒神經管發育；到了更年期，雌激素減少會加速鈣質及維他命D流失，而且隨著年紀增加，吸收維他命B12的能力亦會下降。
善存女士配方中的重點成分，則能針對這些需求幫助女士提升多方面的健康：維他命B及鐵質能為身體提供能量，有助消除疲勞並提升精力；維他命A、C、E能築起皮膚屏障，滋潤皮膚，而生物素則有助維持頭髮及指甲健康。此外，配方中的鈣、維他命D及鎂能幫助女士及停經後等屬於骨質疏鬆高風險群的女性。
告別營養缺口 從每日一粒善存開始
Vivian推薦大家將善存男士或女士配方納入日常保健習慣，每日一粒便能均衡補足營養，而一款全面的綜合維他命能有效彌補大多數人日常營養素攝取的不足。大家也可以自行測試並了解你的營養需求，邁出改善健康的第一步：https://event.medicalinspire.com/web/centrum
現於9月19 – 25日於萬寧購買指定善存產品2 件，即享 7 折⁺！
⁺ 優惠期由2025年9月19日至25日。每發票計，不包括出位價，換購價產品。須買上述指定件數方享折扣優惠，數量有限，售完即止。最終價格由零售商決定。如有任何爭議，萬寧保留最終決定權。
