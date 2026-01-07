【都市人注意！】精神不振易疲勞？醫生推薦 MegRhythm蒸氣溫熱眼膜 促進血液循環健康狀態「Level Up」！

在生活節奏急速的香港，長工時、巨大的工作壓力以及缺乏規律運動，讓「疲勞」成為全民寫照。許多人認為眼睛疲勞、身體乏力、精神不振和頸肩繃緊只是過度勞累的表徵，事實上，當身體內的血液運行受阻 —— 循環差、不通暢，便會引起一連串的健康問題！

林佳霓醫生指，從現代醫學角度來看，長時間處於壓力狀態，會使我們的交感神經長期處於興奮狀態，導致血管收縮，血液流動變慢，這正是「循環不佳」的直接原因。林醫生解釋，血液循環變差，不僅會導致手腳冰冷或對冷敏感等問題，更會影響身體將氧氣和養分運送到全身組織，以及排除代謝廢物（如乳酸）的效率。這就是為何許多人會同時感到身體疲勞、精神不振，甚至連眼睛也感到繃緊酸澀的原因！

醫生建議三大改善血液循環方案

面對因生活習慣不良導致的循環問題，林醫生建議透過多種方式幫助促進血液循環：

多喝水： 足夠的水分是血液的基礎組成部分，可維持血液的適當濃度。缺水會使血液黏稠度增加，流動阻力變大。因此，多喝水能稀釋血液，降低黏稠度，有助於維持順暢的血液循環 。 做運動： 運動是改善循環最直接的方式。肌肉收縮時會擠壓周邊血管，像泵一樣將血液推回心臟（特別是下肢），這就是「肌肉泵」作用。同時，規律運動能鍛鍊心肺功能，讓心臟更有力地輸送血液，從根本上提升全身循環效率 。 熱敷： 溫熱是促進局部和全身循環的物理性療法。熱力能使血管擴張（血管舒張作用），讓血流速度加快，從而改善局部組織的血液供應。而當熱敷在特定的反射區或穴位上，其效應甚至能傳導至身體其他部位，達到全身循環改善的效果。

新升級日本製MegRhythm：熱敷眼周啟動全身「好循環」

對於日程緊湊、難以隨時進行運動，和經常忘記喝水的都市人，林佳霓醫生推薦全新升級日本製MegRhythm蒸氣溫熱眼膜，透過熱敷眼周來達到全身血液循環改善的效果，高效之餘更方便都市人隨時使用！

林醫生表示，眼睛周圍有密集的微細血管，當佩戴上眼膜，釋放出約 40°C 的溫熱蒸氣能持續約20分鐘，溫和地覆蓋並熱敷這些血管，可以有效幫助放鬆雙眼，緩解眼部疲勞。

更重要的是，熱敷眼周不僅能針對眼部，更能透過周邊的血管和神經系統，將溫熱感和循環改善的效果擴散至全身。實驗數據顯示，使用MegRhythm蒸氣溫熱眼膜10分鐘後，原本較低的體表溫度（例如手部）可以從約 22.5°C 顯著上升到約 32.4°C！林醫生指，溫熱效果能夠有效地促進血液循環，並可延伸擴散至指尖及身體各部位，從而實現改善全身血液循環的功效！

全面升級：科學驗證的溫熱保溫力

為確保「好循環」效果更佳，新升級日本製MegRhythm蒸氣溫熱眼膜進行了多項產品改良。眼膜採用了加厚不織布物料，帶來高達 2.6 倍的蓬鬆感。經改良的雙層綿柔雲朵結構，不僅在發熱後更加立體蓬鬆，柔軟貼合眼窩，更能有效地減慢蒸氣流失。

與上一代產品相比，新眼膜的保溫能力提升了 50%，同時溫熱蒸氣量也增加至約 114%，改良後的眼膜和掛耳帶設計，使掛耳伸展度增加至約 162%，減少了眼膜與眼部之間的罅隙，確保蒸氣更集中、更貼合眼部，讓溫熱效果更均勻持久！

升級MegRhythm蒸氣溫熱眼膜能有助促進血液循環，無論是工作休息時段、乘搭交通工具途中，還是在睡覺前，隨時隨地都可以促進循環，「健康升級，狀態Level up」！

