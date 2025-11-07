鄂爾多斯市增育兒補貼 每年最多獲萬元人民幣

【on.cc東網專訊】內蒙古自治區鄂爾多斯市近日公布，除實行國家育兒補貼制度的基礎上，推出差異化補貼政策。包括一孩、二孩家庭仍執行國家育兒補貼標準每年3,600元（人民幣，下同，約3,957港元），三孩家庭可多獲得每年6,400元（約7,034港元）的市級育兒補貼標準，共涉及1萬元（約1.1萬港元），發放補貼至孩子年滿3周歲。

鄂爾多斯市衞健委近日發布市內育兒補貼申領倡議書，盡可能減輕嬰幼兒家庭負擔。除了育兒補貼外，市衞健委另為2023年11月22日凌晨後出生的嬰兒，為孕婦提供每一胎500元（約550港元）孕檢；二孩和三孩家庭獲一次性2,000元（約2,198港元）的分娩補貼，就讀幼稚園或託兒所每人每學期分別補貼1,000元至2,500元（約1,099至2,748港元），直至孩子6周歲。

廣告 廣告

鄂爾多斯市衞健委表示，如果市民此前已享受本市育兒補貼政策，後續將按照本地銜接政策繼續發放補貼。另在今年3月31日前提交過線下育兒補貼申請的居民，可重新通過線上渠道提交申請，如此能簡化後續流程，提升辦理效率。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】