鄉村天后桃莉巴頓健康欠佳演唱會延期 胞妹籲歌迷祈禱集氣
（法新社洛杉磯7日電） 79歲美國鄉村天后桃莉巴頓（Dolly Parton）因健康問題延期數場演唱會，她的妹妹芙瑞達巴頓今天要求歌迷為桃莉巴頓祈禱。
桃莉巴頓上週因不明的「健康狀況」延後原定在拉斯維加斯舉行的演出，並表示她將接受多項手術。
芙瑞達巴頓（Freida Parton）在社群媒體臉書（Facebook）寫道：「昨晚我整夜為姊姊桃莉祈禱。許多人都知道，近來她的身體狀況不是很好。」
「我真心相信祈禱的力量，也覺得應該號召全世界愛她的人一起成為祈禱戰士，與我一同為她祈禱。」
桃莉巴頓原定12月在凱薩宮酒店（Caesars Palace）舉行6場演出，所有場次門票都已售罄。
但桃莉巴頓上週取消這些演出，並表示自己目前的健康狀況使她無法「進行排練並呈現觀眾期望看到的表演」。
桃莉巴頓告訴數百萬粉絲，她尚未打算結束輝煌的演藝生涯，並表示新的演出日期已定在明年9月。
她原定下個月領取奧斯卡榮譽獎，但美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）報導，桃莉巴頓預計不會出席這場在洛杉磯舉行的頒獎典禮。
