鄒家成獄中寄投訴信案 罪成律師獲終院批出上訴許可 5月聆訊

因「47 人案」服刑的鄒家成被指 2023 年在未經授權下，透過律師寄出予申訴專員公署的投訴信，投訴懲教署損毀及拒絕其親友送入的兩本佛學書籍。鄒與律師被裁定「將未經授權的物品攜離監獄」罪成，鄒被判囚 3 日，而律師罰款 1,800 元。



終審法院周三（21 日）開庭處理律師申請上訴許可，常任法官李義 、霍兆剛及林文瀚認同相關法例有待釐清，即時批出許可。案件訂於 5 月 27 日進行上訴聆訊。鄒未有申請終極上訴。

申請方爭議囚犯予指明人士信件

未事先通知能否攜離監獄

申請方由大律師關文渭、梁麗幗代表；答辯方律政司由高級檢控官陳穎琛代表。許可聆訊由常任法官李義 、霍兆剛及林文瀚組成的終院上訴委員會處理。

申請方提出的法律問題為：若按立法背景及目的詮釋《監獄條例》及《監獄規則》，囚犯向《監獄規則》第 1A 條中的「指明人士」發出的信件，在未有事先通知懲教署署長的情況下被攜離監獄，是否屬於《監獄條例》第 18(1) 條下被攜離監獄的「未經授權的物品」。

根據《監獄規則》第 47(4) 條，若囚犯向「指明人士」發出信件，包括行政長官、巡獄太平紳士、申訴專員等 6 類人士，而監督（Superintendent）須准許囚犯填寫和發出該信件。

申請方關文渭陳詞指，上述問題圍繞兩大爭議，即囚犯向「指明人士」通信的權利，以及「指明人士」就通信內容作出調查的保密性及完整性。

關續指，據《監獄條例》第 18(1) 條，若獲《監獄規則》或署長授權，則不屬「未經授權的物件」，所涉的爭議點在於囚犯向「指明人士」發出的信件，能否在沒有知會署方或未獲署方批准下被攜離監獄。

律政司：懲教署有人手審批信件

律政司陳穎琛回應指，據《監獄規則》第 47(4) 條，監督須准許囚犯向「指明人士」發出信件，當中「須」（shall）一詞不能單以字面意思解讀，而是應以立法背景及目的詮釋。

陳續指，在本案中，法庭在解讀第 47(4) 條時，必須顧及到署方有安排人手審批囚犯發出信件的事宜，即代表囚犯須事先知會署方，或向署方作出申請。

3 名常任法官聽取雙方簡短陳詞後，認同有關法例的解讀方式有待釐清，即時批出上訴許可，並將案件排期於 2026 年 5 月 27 日處理上訴聆訊。

律師原審罪成罰款

申請人胡詠斯（30 歲，助理律師）。她否認一項「將未經授權的物品攜離監獄」罪，即於 2023 年 5 月 2 日，在香港將一份未經授權文件攜離監獄，經審訊後被裁定罪成、罰款 1,800 元（見報道）。

胡向高院提出定罪上訴被駁回（見報道），其後再向高院申請上訴至終院許可證明書，亦被駁回（見報道）。她直接向終院申請上訴許可。

鄒家成被裁罪成

刑罰上訴得直

同案被告鄒家成（26 歲，無業），在原審時同樣經審訊後被裁定罪成，被加監 3 日。鄒提出定罪及刑罰上訴，高院法官張慧玲駁回其定罪上訴，但裁定刑罰上訴得直，改判罰款 1,800 元。

原審主任裁判官徐綺薇裁決時指，《監獄規則》除了確保在囚人士的基本權利，亦對在囚者的通訊和探訪安排施加規定，為了「達至有效的監獄管治，依照懲教署的內部指引，是不可或缺的」。

她指，法例沒有授權在囚者在署方亳不知情、未進行保安檢查下，自行寄出投訴信，否則「無疑破壞監獄保安制度」。

