鄒幸彤挑戰女犯夏天須穿長褲敗訴 官採納心理學家證供 指長褲供更大安全感

鄒幸彤就女性囚犯及還押者在夏天日間須穿長褲提出司法覆核，指懲教的做法涉性別歧視、違憲等，高院法官高浩文周二（13 日）裁定她敗訴，並下令鄒須支付懲教署一方訟費。
官接納懲教一方心理學家證供，指若女性曾受虐、自殘、有創傷，對疤痕等會更為敏感，長褲能提供更大安全感，而服務懲教逾 20 年的醫生也指未見過引致的健康問題；案中也有大量女囚希望以長褲為預設標準，署方有機制處理穿其他囚服申請，做法非僵化。
鄒幸彤的 Patreon 在判決前發文，稱訴訟只是問「為什麼男性在囚者在夏天可以穿短褲，女性不可以？」她提及穿「四季褲」又髒又汗臭的情況，又稱有女囚願意「站出來」訴說經歷，「有幸和大家一起走這一段⋯得到了多一點力量了呢。」政府則歡迎判決，指「印證懲教署做法合情、合理和合法」。
官延後逾半年裁決
判詞披露與修例有關
司法覆核許可申請人為鄒幸彤，由大律師譚俊傑、劉晉安及梁麗幗代表；答辯人為懲教署署長，由資深大律師呂世杰、高級政府律師高慧文代表。案件由原訟庭法官高浩文審理。
案件在 2025 年 4 月完成聆訊，法官原定兩個月內頒判詞，至今已延後逾半年。判詞解釋，在法庭聆訊後，立法會修訂了《監獄規則》第 26 條有關囚服的條文，遂要求雙方針對修訂補充回應，最後在 2025 年 12 月 18 日收到雙方補充陳詞。
翻查條文，在本案聆訊時，第 26 條的條文如下：
而 2025 年 7 月修訂後的第 26 條，對上文予以廢除，並改為如下：
爭議點：夏天女囚應穿長或短褲？
高浩文在判詞概述本案背景，指鄒幸彤是於懲教所羈留的女性，自 2021 年 9 月 10 日起被收押在大欖。在所內，鄒被要求穿上囚服。而夏天時，女士要穿長褲，男士則可穿短褲；兩者都可以申請豁免。而鄒認為，男女的差別待遇構成非法歧視，有違《性別歧視條例》、《基本法》、《香港人權法案》。另在公法上亦是違法、有違相關規則。
判詞指，按《監獄規則》第 26 條提及由署長定下的衣物準則（Clothing Policy），其指女囚在夏天日間要穿長褲，除非另獲豁免（詳見下表）。條例第 29 條則指，不得管有上述不合準則的衣物，換言之，囚犯不可卷起或拉起長褲，否則會受處分。
而鄒在本案所提的兩大挑戰，一則針對衣物準則；二則針對 2025 年 2 月懲教署回應鄒幸彤的信件，對此鄒認為是署方拒讓她穿短褲，署方說法則是僅稱在冬天提出夏天要穿短褲的要求是言之過早。
官信納署方說法
指鄒在獄中沒提穿短褲
官先處理 2025 年 2 月署方信件，並引鄒一方說法，稱鄒於 2024 年 7 月曾兩度口頭向福利官，問及可否穿短褲，或較薄的短褲，但不獲正面回應。同年 8 月，她再向另一位福利官提要求，對方稱已向上級轉達要求。同月，該福利官表示女囚要穿長褲。2025 年 2 月，鄒再尋求在夏天日間穿短褲許可，最後接獲署方書面回覆指，只有基於醫療或宗教原因才可獲豁免。
署方則反駁，鄒幸彤聲稱的指控並不存在。因她在過去 4 個夏天，不曾循既定渠道，尋求穿短褲的許可。
官表示據案中證據，接納署方陳詞、拒納鄒的說法。第一，兩名懲教人員已否認鄒曾向他們提出要求。第二，鄒曾利用自助服務機，在 2023 年 8 月至翌年 9 月，提交共 297 項請求，惟當中無一項是申請在夏季日間穿短褲。第三，鄒在 2021 年 7 月至 2024 年 9 月就診 136 次，但沒一次投訴夏季穿長褲事宜，亦未提出引醫療要求改穿短褲。
官又說，2025 年 2 月署方對鄒的回信，明確指出在冬季提出夏天穿短褲的要求過早，但此回覆不應視為拒絕其請求。
判詞引懲教署理據：
女犯穿長褲顧及私隱、體面
就現行衣物準則，判詞引述懲教署長說法，指準則的初心或目標是向囚犯提供人道、體面、舒適的羈留環境；透過統一服飾來維持獄中紀律，亦是目標之一。署方亦指，衣物準則不是行政「偏好」（preference），而是署方幾十年經驗和專業知識得出，至於個別囚犯因應情況傾向某種衣物，署方認為不代表衣物政策或準則本身不合理。
署方解釋，制定女囚的衣物準則時，考慮了院所是否有男性人員，例如合約工人、男懲教人員，而有相當數量的女囚表示，遇到男工時會憂慮體面問題。署方亦就夏季女囚服演變史陳述，涵蓋 2003 年前至 2023 年。
判詞又引述指，署方設機制酌情容許在囚者在特殊情況下穿特殊衣物。據署方紀錄，2018 年至 2024 年，共有 604 人基於醫療或宗教原因，要求穿特別衣物，當中有 82% 為男性提出要求，准許在夏天穿長褲。604 個案中，有 603 人獲批在夏天穿額外睡衣、長袖衫、長褲。
至於鄒幸彤一方，判詞歸納指鄒共提 4 項覆核理由，當中 3 項涉及衣物準則的合法性和合憲性，另一項則涉整體是否合理。
官採納臨床心理學家證供
指長褲為女性提供更大安全感
官先處理合法性爭議，重點在準則涉否性別歧視。官採納四步檢驗，依次是本案情況涉否差別待遇、男女在囚者情況是否具可比性、女囚被要求穿短褲是否構成較差待遇，而該差別待遇是否基於性別。
官指，本案男女待遇的確有別，例如男囚獲准夏天穿棉質短褲，女囚卻要穿聚酯纖維棉長褲。不過官接納懲教署一方專家證人、高級臨床心理學家洪雪蕙的證供，並認為其意見為懲教署區分男女的做法，提供了具說服力的正當理由，包括給予男女有相同待遇，不一定產生平等結果，尤其若女性曾受虐、自殘、有創傷者，對疤痕等會更為敏感，長褲能提供更大心理安全感。
官又說，本案情況不構成對女囚較差待遇，指署方提供例外機制、准女囚申請穿短褲，而私隱和體面亦是正當考慮，另服務署方逾 20 年的醫生也指未見過因夏季穿長褲而致的健康或皮膚問題。至於囚服材質問題，官指按文件，工作小組已有研究。最終駁回此理據。
官亦處理合憲性爭議，指理據與合法性爭議相若，只是換了標籤，又指監獄管理是署長專業判斷的範圍，法庭不具備同樣專業去評估一致性在維繫紀律、促進更生的重要性。此外，現行女囚服是經歷史演變得出，顧及了體面、私隱等因素，並非不合比例，遂駁回此理據。至於整體是否合理爭議，官指亦是重新包裝上述理據，經已處理，同樣駁回。
鄒敗訴 官指控訴失說服力
官總結稱，案中爭議在於女囚的夏天衣物，應是統一採用長褲抑或短褲，惟案中有大量其他女囚希望以長褲為預設標準，有關決定經過決策者專業考慮，亦有機制改穿其他囚服，顯示有例外情況可能性，政策非絕對僵化。
官直言，「一旦認清上述事項，原本乍看之下似乎有理的控訴便迅速失去了說服力。」最終裁定鄒敗訴，並下令她支付訟費。
法官另在判詞指，雙方代表在本案都激烈陳詞，而在指稱對方提供不完整或有誤導性證據時，都非常直白，但認為大部分指控都毋須處理。
政府：判決印證
懲教署做法合情、合理和合法
政府於周二晚上發稿歡迎判決。保安局發言人指裁決「印證了懲教署的做法合情、合理和合法」，又指多年來懲教署都有委任專責小組檢視在囚人士的衣物安排，並經充分考慮多項因素，「包括懲教設施的類別、在囚人士不同作息活動、不同性別的在囚人士在溫度、生理及心理舒適度方面的需求、在囚人士的隱私和體面考慮，以及監獄的保安、秩序及紀律等，以因時制宜地持續改進衣物安排。」
政府發言人則指：「鄒幸彤聲稱曾提出要求在夏天穿着短褲並遭懲教署拒絕，完全與事實不符，亦不獲法庭信納。」又指在囚人士可基於健康或健康以外的其他原因，向懲教署提出申請穿着其他衣物。
新聞稿指，懲教署會繼續不偏不倚地依法執行《監獄規則》的相關規定，致力提供穩妥、安全、人道、合適和健康的羈管環境。
鄒幸彤：興訟初心
與被關「水飯房」穿四季褲有關
鄒幸彤的 Patreon 則在判決前發文，指是次訴訟只是問一個簡單問題，「為什麼男性在囚者在夏天可以穿短褲，女性不可以？」
她憶述，興訟的初心是她被關在「水飯房」（單獨囚禁室）而穿「四季褲」的狀況，指「一起身就去沖涼，換上當天的新長褲，然後做清潔洗地洗廁所執蟲蟲那些，然後再去放風做運動出成身汗，然後就⋯⋯要着那條大概又髒又汗臭的長褲一整天，直到晚上才能脫下來。而且水記是沒有風扇的⋯⋯一般人想像長褲能不能忍受時，大概總有出弄髒時能沖個涼或換過條的假設在。但獄中沒有這個自由⋯⋯」
鄒續稱案中有女囚犯願意作證，述說真實經歷，「做這種事，沒好處沒光環，卻說不好會不會惹上什麼大麻煩。可妳們還是站出來了——原來大家都還在，原來大家都沒放棄，都仍願意為了哪怕是最微小的可能，押上自己的全部」。她最後稱，「有幸和大家一起走這一段，讓我又看到了多一點的希望，得到了多一點力量了呢。」
入稟狀：鄒兩度要求穿短褲被拒
鄒在入稟狀指，於 2021 年 9 月 10 日起還押於大欖女懲教所。根據政策，女性在囚者及還押人士在夏天須穿短袖上衣、與冬季衣物同款的長褲；男性在囚者及還押人士則可以穿短褲。2024 年 7 月至 8 月，鄒幸彤兩度以口頭形式向福利官申請穿短褲被拒，原因包括女性囚犯因年齡變化及皮膚敏感，必須穿長褲。
入稟狀質疑，懲教署政策違反《基本法》、《人權法》、《性別歧視條例》及《監獄規則》，並引天文台數據，指香港每年酷熱天數超過 50 天，署方沒有充分考慮，女性囚犯在夏季極度炎熱下的需求，要求法庭宣告政策違法及違憲，下令撤銷或修改相關內容。（詳見報道）
HCAL1528/2024
