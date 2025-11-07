雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
鄧伊婷峇里島索到犯規 無限「峰」光嗌瘋狂
【on.cc東網專訊】藝人鄧伊婷樣子甜美兼身材出眾，不時在社交網晒靚相派福利，近日她在社交平台晒出在峇里島拍攝的靚相，並寫道：「終於有時間找回峇里島的碎片裏，藏着最瘋狂的青春」，眾多相片中當屬她上身穿着粉色比堅尼，下身身穿白色泳裝的最為吸睛，高舉雙手綁頭髮的她盡顯甜美和性感，美好身段一目了然，無限「峰」光更是極致火辣，好友譚嘉儀亦忍不住留言道 ：「咩事咁犯規」，更是令一眾粉絲睇到心心眼兼流口水，紛紛留言大讚她索爆。
