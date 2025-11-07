鄧伊婷峇里島索到犯規 無限「峰」光嗌瘋狂

【Now Sports】麥卡里士打周二替利物浦一頭定江山擊敗皇家馬德里，據悉再提高這支西甲豪門對他的興趣，而其父親受訪也放風，若機會合適會考慮。過去兩個夏天，都有傳皇家馬德里對麥卡里士打（Alexis Mac Allister）感興趣，甚至曾有媒體報道，他們的確詢問過利物浦，但對方開價8800萬鎊，嚇退這支西甲豪門。不過，兩隊周二歐聯交手，麥卡里士打頂入全場唯一入球，助紅軍取勝，而《阿斯報》乘機訪問了這名阿根廷中場的父親，追問他對於兒子未來轉會的可能性。「我看到了那些傳聞，但就只是傳聞而已，」麥卡里士打父親說：「沒有任何接觸。無論如何，我兒子能和世界頂級球會聯繫在一起，總是令人振奮。皇家馬德里是一間非常偉大的球會，利物浦也是如此，所以我們的言論必須負責任和給予尊重，特別是紅軍對他一直寄予厚望。」父親最後還是為兒子留後路：「他現在效力於利物浦，而未來，如果機會合適，他會自己做出決定。我一直這樣教育兒子們，我有權表達我的意見，而他們有義務做出他們認為最好的選擇。」

now.com 體育 ・ 18 小時前