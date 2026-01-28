鄧伊婷生日多得譚嘉儀 安排睇騷飯局唔急脱單

【on.cc東網專訊】藝人鄧伊婷昨日（27日）迎來36歲生日，獲一班好姊妹包括譚嘉儀、葉蒨文、黃嘉雯及鄧美欣等為她慶生，更齊齊拍片跟大家分享喜悅，伊婷事後將片斷放社交網跟粉絲分享，寫道：「謝謝女神們的加持，我是最幸福的花臉貓。」片段中幾位好姊妹分別為伊婷戴上生日頭飾、太陽眼鏡，並將她嘴中咬住的那支蠟燭點燃，讓她自己將蠟燭插在靚靚生日蛋糕上，最後更齊齊向壽星女臉上送上香吻，令伊婷滿面唇印，場面搞笑。而譚嘉儀於日前孖伊婷入場捧人氣韓國女團BLACK PINK後，笑言為免伊婷要孤獨渡度過日，故率先帶她到餐廳吃飯慶祝，陪她迎接踏入生日一刻。

伊婷接受東網訪問，她感謝一班好姊妹的心意，笑指全靠譚嘉儀才避免了孤伶伶在家迎接生日，問到生日願望是否早日脱單？她笑謂：「事業為重先啦，都係專注工作，希望今年工作會有啲突破，可以試到未試過嘅角色。」她表示暫時未有入劇組安排，因此趁空檔報讀了演戲班增值自己，及拾起咪高峰練唱歌，問到是否希望登台開騷？她笑稱是為未來作好準備，機會來到時才可以把握：「開騷就未輪到我，我都冇冇自己嘅歌，唔通唱番以前女團啲歌咩，哈哈！」

