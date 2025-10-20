鄧健泓心臟檢驗報告出爐 精神過份緊張險出事

【on.cc東網專訊】已偕歌手太太石詠莉（Sukie）移民加拿大的藝人鄧健泓（Patrick）早前在社交網自爆，由今年7月開始感到心口持續刺痛，經家庭醫生轉介心臟專科後，接受心臟超聲波及灌注顯像檢查，加上見他面容憔悴，雙眼無神、眼圈又黑，其健康狀況一度令人擔心。

而近日他在網上交代最近情況，指收到檢驗報告，結果一切正常，依然擁有一顆強大又健康的心臟。他說︰「各項機能正常，血管暢通。相信之前的心口痛是由神經或肌肉引起的。」又多謝各界對他的關心，指記得在10年，和Sukie自資製作《Sukie S》的唱片時，心口亦曾出現過奇怪的感覺，當時更入院接受檢查，結果顯示一切正常，所以他覺得可能跟精神太緊張有關。

廣告 廣告

現時已可走出心臟病陰霾的他，上載多張和太太、愛犬在草地上晒太陽的照片，反映出他當下的心態是雨過天青，豁然開朗，他承諾會繼續努力工作，好好享受人生，和Sukie齊活得精彩，活得快樂。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】