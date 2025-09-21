鄧健泓移民加拿大一度財困 老婆要求搬大屋「新居」曝光

歌手鄧健泓與老婆石詠莉移民加拿大兩年多，選擇定居於當地消費税較低的卡加里（Calgary），他們初到當地時親自為大屋裝修，打造愛巢。不過近日鄧健泓表示，老婆石詠莉出聲要求搬屋。

鄧健泓在社交網上載影片，見石詠莉正物色新的獨立屋，鄧健泓在片中表示：「我哋間新屋只係買咗兩年咋！」但事事以老婆為先的他，最終還是被太太說服，一同親身到心儀的大屋視察。鄧健泓曾表示最初移民加拿大時，要節衣縮食，每月限制支出約萬元港幣，連慶祝拍拖周年紀念也只吃外賣壽司，更指已感到好奢侈。近來二人在當地夫妻檔接不少工作，加上教唱歌和合體經營網上頻道，未知是否已解決財困而心思思想搬屋。

鄧健泓與石詠莉正積極物色新居，他們前往卡加里西北新區的獨立屋視察，示範單位有表面是兩層高，其實地底還有一層，聲稱內有合法的兩房地下室套房。獨立屋面積寬敞，設有3間臥室和2.5個浴室。屋內裝潢採用幾何與現代風格，搭配高樓底，空間感十足。此外，房屋還配備了靈活運用的家庭辦公室（Flex Room）和寬敞的影視娛樂區（Bonus Room），無論是工作還是休閒，都能滿足一家所需。由於地理位置優越，位處「單邊位」（Corner Lot），屋內採光極佳，營造出明亮舒適的居住環境。

鄧健泓與老婆石詠莉移民加國兩年幾。

開頭慳得就慳。

依家手頭鬆動好多，石詠莉話要搬大屋。

客廳好大。

裝修又精緻。

石詠莉都好滿意。

仲有Flex Room。

扑鎚啦！

主人房大過好多人間屋。