鄧兆尊出入煙花之地建興大廈？ 網民信冇古惑︰佢真係去買球拍

已經三位紅顏知己嘅鄧兆尊，近年參與唔少訪談節目，佢曾經透露過同女友們好耐冇「親密接觸」，亦「唔好呢尾嘢」。被追問女友有需要點算，兆尊抵死咁話「入紙申請囉」。

李婉華搵鄧兆尊食飯兼做直播，兆尊透露同女友們好耐冇「親密接觸」

話雖如此，但有網民聲稱喺唔少男士「流連」嘅旺角建興大廈，見到鄧兆尊現身。呢楝樓出名在有好多靚女同男士「出入」，同時大廈低層有間羽毛球用品店，好多體育愛好者都會去建興買……球拍。到底人稱「大少」嘅兆尊去呢度係有咩原因？放大張相睇，兆尊真係揸住羽毛球拍喎……

有網民聲稱見到喺建興大廈見到鄧兆尊

兆尊疑似係去……買球拍

有網民對鄧兆尊十分信任，「其他人我唔信 鄧兆尊我肯定佢係去買拍」、「咁有錢唔覺佢會去呢啲地方同人逼 」，亦有人話「羽毛球拍道具嚟嘅啫」。不過post片帳戶之後就自爆係網媒，搵咗兆尊合作拍節目，咁即係夾料啦。完！

