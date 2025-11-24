鄧兆尊唔羨慕弟妹做父母「戥佢哋悲哀」爆女星落妝後認唔出︰姓郭嘅

黃澤鋒同太太陳麗麗為今年8月出世嘅細女「小貴妃」（黃熙喬）舉行百日宴，多位圈中人都有出席，包括曾經豪言幫手包起「小貴妃」一年奶粉錢嘅鄧兆尊。兆尊受訪時盛讚育有兩女嘅黃澤鋒夫「超級勁」，更好奇想知對方會唔會追多個仔。記者問兆尊「幾時到你（做老豆）」時，佢就表明「我唔會㗎啦！我得㗎啦，我夠㗎啦……夠忙呀。（你有幾個⋯⋯）幾個災難！」。兆尊嘅細佬妹都有小朋友，但無兒無女嘅佢直言一啲羨慕都冇，甚至話戥佢哋悲哀。「嗰個操心，唔係我負擔得到。我都話，養個小朋友唔難，教真係好難。」

有記者追問早前鄧兆尊喺《娛樂好好玩》提及圈中麻煩人嘅話題，後來講到有冇女星向佢投懷送抱，兆尊直認有，仲話咁多年加埋有近一百個，在場記者即刻嘩然，但佢話斬釘截鐵拒絕就可以。兆尊又好抵死咁解釋點解唔會「受唔住誘惑」同女藝人發展，係因為睇過佢哋落妝。兆尊立即開著「爆料mode」，「我試過有一個成日同我拍，朝頭早返5，6點，佢突然間坐我隔籬，我認唔到，直至佢化完個妝。」在場記者立即估係邊個。「（大家都識嘅？）你一定識啦，成日同我哋拍戲。呢個……都係一個幾好戲嘅人，而家喺內地發展緊」。鄧兆尊立即俾貼士。「好易搵，姓郭嘅，好好朋友，好到係會落晒個妝俾我睇你個樣。」此時有記者估女藝人個名「即係望上天嗰啲？」，鄧兆尊即答「係喇，你哋真係太聰明。」

