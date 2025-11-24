小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
鄧兆尊唔羨慕弟妹做父母「戥佢哋悲哀」爆女星落妝後認唔出︰姓郭嘅
黃澤鋒同太太陳麗麗為今年8月出世嘅細女「小貴妃」（黃熙喬）舉行百日宴，多位圈中人都有出席，包括曾經豪言幫手包起「小貴妃」一年奶粉錢嘅鄧兆尊。兆尊受訪時盛讚育有兩女嘅黃澤鋒夫「超級勁」，更好奇想知對方會唔會追多個仔。記者問兆尊「幾時到你（做老豆）」時，佢就表明「我唔會㗎啦！我得㗎啦，我夠㗎啦……夠忙呀。（你有幾個⋯⋯）幾個災難！」。兆尊嘅細佬妹都有小朋友，但無兒無女嘅佢直言一啲羨慕都冇，甚至話戥佢哋悲哀。「嗰個操心，唔係我負擔得到。我都話，養個小朋友唔難，教真係好難。」
有記者追問早前鄧兆尊喺《娛樂好好玩》提及圈中麻煩人嘅話題，後來講到有冇女星向佢投懷送抱，兆尊直認有，仲話咁多年加埋有近一百個，在場記者即刻嘩然，但佢話斬釘截鐵拒絕就可以。兆尊又好抵死咁解釋點解唔會「受唔住誘惑」同女藝人發展，係因為睇過佢哋落妝。兆尊立即開著「爆料mode」，「我試過有一個成日同我拍，朝頭早返5，6點，佢突然間坐我隔籬，我認唔到，直至佢化完個妝。」在場記者立即估係邊個。「（大家都識嘅？）你一定識啦，成日同我哋拍戲。呢個……都係一個幾好戲嘅人，而家喺內地發展緊」。鄧兆尊立即俾貼士。「好易搵，姓郭嘅，好好朋友，好到係會落晒個妝俾我睇你個樣。」此時有記者估女藝人個名「即係望上天嗰啲？」，鄧兆尊即答「係喇，你哋真係太聰明。」
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 17 小時前
MAMA 2025｜三大亮點率先曝光 《Kpop 獵魔女團》、SJ出道二十週年特別舞台等七大演出惹期待
2025 MAMA AWARDS 將於 11 月 28 日至 29 日一連兩日在香港啟德主場館舉行,以華麗閃耀陣容及精彩舞台表演吸引全球樂迷。今次是 MAMA AWARDS 事隔七年重臨香港,並將呈獻三大亮點,勢必改寫 K-POP 歷史。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
立法會選舉 2025 ⎮ 大愛沙田區議員 新界東南候選人個個都「邦」
2025 立法會換屆選舉下月舉行，雖然地方選區議席僅佔整體九十席中的二十席，不到 23%。不過地方選區氣氛並不冷淡，起碼大街小巷最近都密集式放置着各候選人的競選海報和直幡。以新界東南為例，五名候選人競逐兩個席位，宣傳物品遍佈區內地鐵站和屋邨、屋苑。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
結婚4年終於要辦婚禮了！邱澤許瑋甯的戀愛又太甜了
邱澤與許瑋甯因戲結緣，在低調登記結婚4年後，終於確定將於今年底補辦盛大婚禮，在他們日前公佈的兩張婚照中，也能感受到他們之間可愛的互動！許瑋甯2021年與邱澤合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，同年12月10日無預警在社交平台曬出婚戒宣布結婚，婚後兩人鮮有共同露面，相當低調，但一樣相當恩愛，更在今年迎來寶貝兒子Ian，正式組成一家3口的甜蜜家庭。她又提到當時邱澤求婚的情景，「我們兩個就是差不多『欸，好像可以了』，就去結了這樣子。」而登記結婚後，邱澤有補一個小型儀式，向許瑋甯下跪。 推薦閱讀:➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了！由《幻愛》相戀成就合襯情侶➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了、公開輕井澤婚禮照！「幻愛CP」拍拖6年情侶穿搭解構Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 2 小時前
谷婭溦成《中年4》評審 黃博趙浚承勁多Job
【on.cc東網專訊】歌手谷婭溦（Vivian）在無綫機會多多，除在熱爆劇《新聞女王2》中飾演練習記者「小天」一角色外，又「升呢」在歌唱比賽《中年好聲音4》中擔任常駐評審，而珍惜機遇的她，在社交網甫靚相為節目大做宣傳，她謂：「廣告時間，請大家多多支持《中年好聲音東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
阿Sa蔡卓妍43歲生日美照「單眼wink」還是少女感滿分！童顏及纖瘦身形的保養秘密，全靠努力做Gym還有看「言情小說」？
阿Sa蔡卓妍日前發布一系列生日美照，戴起小后冠、穿起馬甲背心的阿Sa既甜又辣，美到不行！在貼文上她說自己的體重是人生高峰，但完全看不出來，也許是因為很努力做Gym的關係，令她體態還是如少女，樣子也是數一數二的童顏女神。這位甜辣女孩的保養秘密是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
41歲桂綸鎂金馬獎氣質爆棚直接封紅毯女神！還是美如路小雨，仙氣滿瀉的保養秘密是喝美容飲品「苦蕎茶」
2025第62屆金馬獎頒獎典禮的紅地毯上，「女神」級人物要數到桂綸鎂，她穿起黑色蕾絲晚裝，半透裙擺若隱若現顯出她的美腿線條，加上容光煥發的美貌，還是美如當年的路小雨，不相信她已經踏入41歲！這位女神到底是如何保養呢？Yahoo Style HK ・ 7 小時前
控訴范姜彥豐吃軟飯！狄志為認了同情粿粿
[NOWnews今日新聞]女星粿粿遭老公范姜彥豐爆料婚內出軌好友王子（邱勝翊）後，拍影片反擊對方，直指范姜彥豐婚內愛計較、房子錢都是自己付等，疑似指控老公吃軟飯。而近日資深媒體人狄志為在《新聞挖挖哇》...今日新聞 娛樂 ・ 20 小時前
任達華差錯腳跌倒台上 琦琦當場嚇呆
任達華和太太琦琦、周汶錡、陳家樂晚上出席高訂時裝活動，任達華跟隨太太後方，行去Backdrop準備拍照時，不慎拌倒在地，他身手敏捷，打了個筋斗後立即企好，有驚無險，只是手袖的珠子裝飾散了一地。任達華事後受訪時態度鬆容，表示：「剛才表演了一個時裝美態，完美地演繹係簡單事，如果唔係點演繹件衫飄吓飄吓呢？哈哈！珠跌咗我識鑲番，我識補衫，因為細個窮會自己釘珠子（身手好fit?）ok啦！」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
蔡思貝做「樂壇新人」開金口 羅子溢廣東金曲勾集體回憶
【on.cc東網專訊】藝人蔡思貝（Sisley）轉戰歌壇，日前偕羅子溢及《中年好聲音》歌手羅啟豪及支嚳儀，分別在紐約及洛杉磯舉行《Power Of Live 愛與「城」》特別篇音樂會，屬「樂壇新人」的Sisley率先現身，以《陽光路上》及《心血來潮》為拼盤騷揭開東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
5大煲仔飯餐廳合集 必食台山黃鱔煲仔飯/超香臘味煲仔飯
天氣開始轉涼，最啱就係嚟一煲熱辣辣嘅煲仔飯！香氣撲鼻、飯焦香脆，無論係經典臘味定創意配搭都令人一試難忘。OpenRice開飯喇 ・ 6 小時前
金宇彬、申敏兒要結婚了！走過患癌低潮成就最合襯一對
被譽為「最完美情侶檔」的金宇彬與申敏兒，在公開戀愛9年後終於宣布結婚！這對從不被看好的姐弟戀，攜手走過男方罹患鼻咽癌的生命低谷，用時間證明彼此是命中注定的伴侶，消息一出立即獲得祝福！金宇杉日前於網上公佈喜訊，表示：「我要結婚了。決定與相伴已久的戀人組織家庭，希望大家支持，讓我們一路走下去，變得更加溫暖」， 推薦閱讀:➤ 金宇彬、申敏兒宣布12月20日結婚、10年愛情長跑迎完美結局！解構男神穿搭魅力➤ 申敏兒、金宇彬宣布結婚！41歲申敏兒凍齡護膚保養技巧公開靠紗布洗臉養成滑嫩肌！Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 2 小時前
香港街馬行李領取混亂｜港初創還原 David Webb 網站不圖利｜李嘉欣許晉亨結婚 17 周年抱狗合照曬恩愛｜11 月 24 日・Yahoo 早報
「嘉里香港街馬 2025」慈善跑於昨早（23 日）舉行，然而賽事結束後，全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，須花費至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。香港街馬近年屢次被跑手投訴活動安排混亂，問題圍繞行李安排、路線指示不清及得獎名次等，過往曾有跑手在烈日下等候兩小時領取行李，甚至出現精英選手跑錯路的情況。Yahoo新聞 ・ 5 小時前