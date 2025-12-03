鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩

鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆藝人公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩

大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」

素海霖就宏福苑災禍捐出「四位數」金額而受到批評，她事後拍片反擊相關言論。(IG@thisisshl)

YouTube頻道「田豪祖3寶channel」昨日直播時談論藝人為何要公開捐款數字，身為已故「慈善伶王」新馬師曾長子、盛傳身家過億的鄧兆尊，當被問及藝人捐款是否有壓力時，他直言：「我講你聽係冇壓力嘅。掉返轉講，點解我要出嚟講俾人聽我捐咗幾多錢？」，他大爆背後原來涉及實際利益，直指是「為咗扣稅」。

廣告 廣告

鄧兆尊在直播中表示藝人公開捐款是「費事俾人插」」和扣稅，而另一主持人曾志豪（左下）則表示不應變成道德綁架。YouTube@「田豪祖3寶channel」截圖）

對於行善，鄧兆尊稱家中早有做法，「每個人有自己睇法。我屋企（新馬師曾家族）從小教我，做咗善事唔使講俾人聽，自己心安理得就得」。惟現實是網民不斷拿藝人的捐款情況作出比較，甚至形成一種風氣，兆尊也表示同意，「係，不過而家要搵食吖嘛，所以我（如果講出嚟）係因為費事俾人插」。

生為「大埔人」，成長於宏福苑的謝安琪與丈夫張繼聰，向災民捐出100萬元，但仍有黑網對夫婦作出攻擊。（IG@kaytse）

兆尊更語出驚人，大爆藝人公開捐款金額，除了告訴別人「我都有捐」之外，其實有金錢上的考量，「同埋你知唔知點解咁多人衝出嚟捐錢？尤其啲大有錢佬？其實因為啲錢可以抵消佢哋俾嘅稅……藝人都一樣，個個衝出嚟話捐錢。舉個例，例如捐 100 萬，咁佢喺稅務上就可以扣返（免稅額）100 萬。所以好多藝人衝出嚟話「我捐咗呢個錢」，其實背後計返條數，咁佢交嘅稅咪俾少咗囉！係有實際數圍嘅」。

楊千嬅如期舉行演唱會，開騷前與團隊捐出200萬元予東華三院，又把演唱收益捐出和改動環節，但仍受到批評。(IG@yeungchinwah)

總括而言，兆尊對捐款有自己的獨看法：「所以唔好覺得個個都咁偉大，有啲係為咗個名，有啲係為咗條數。我自己就覺得，做善事係講心，唔係講金，更加唔係講俾人聽攞彩」。而另一主持人曾志豪則強調捐錢是很個人的事，不應變成「道德綁架」。