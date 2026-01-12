鄧兆尊自爆曾被女星投懷送抱 被男人開價千5萬包3個月：我呃你做乜啫

Fiona Ho & 何爸YouTube頻道影片截圖

58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。日前，鄧兆尊為YouTuber Fiona Ho擔任嘉賓拍攝美食片，並大爆娛樂圈男女關係混亂。

鄧兆尊於影片表示唔會再有第4位女朋友。又指曾答應爸爸新馬師曾唔會喺娛樂圈搞男女關係，即使對方幾靚女都唔會，表示係爸爸求佢唔好咁做，認為爸爸平時睇嘢好通透，證明係好大件事，聽佢講一定冇錯。鄧兆尊自爆，曾被唔少女星投懷送抱，曾經有一次係有名女星指佢屋企有嘢壞咗，希望鄧兆尊可以幫忙修理，鄧兆尊去到女星屋企大門就呆咗：「咁可以搵水電工去整，咁多男藝員點解搵我？我去到整，唔知點解佢著喱士睡衣開門，我都呆一呆，咩事呀？佢就同工人交代，『我同鄧生無嘢！』你一講無嘢證明你有另一個男主人出入，咁你搵我上嚟做咩？做完咪走囉！」續指，自己從來都係三思而後行，會先想清楚，先會用身體行動。

鄧兆尊又指娛樂圈男女關係係亂到你諗唔到，坦承的確有女星被包養，又爆出有男星被包，而自己亦曾被開價1500萬包3個月。Fiona Ho就唔多相信，仲表示對方好重口味，鄧兆尊回應指：「我呃你做乜啫。」仲話唔問一定失敗，但問咗就有一半機會成功。

