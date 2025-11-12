鄧卓殷郭子豪玩Kiss Challenge 新婚燕爾竟嫌棄

【on.cc東網專訊】2018年港姐亞軍暨最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）與拍拖6年富二代男友郭子豪（Arnold）今年4月拉埋天窗，結婚半年多後仍處於新婚燕爾期，昨日Arnold在社交平台晒出一條影片，片中兩人大玩Kiss Challenge，不過正常的錫錫對夫妻來說怎會是挑戰，原來兩人挑戰的Kiss Challenge十分特別，是一人合起上唇突出下唇，而另一個人則相反操作，然後把突出的上唇錫向另一個人突出的下唇，雖然是親吻但畫面卻顯得相當奇怪詭異，難怪當Amber看完示範影片後，即露出嫌棄不解的表情，而Arnold則異常興奮並露出邪惡笑容，連忙抱緊想逃離現場的Amber，在Arnold多番勸誘下Amber即心軟想嘗試，可惜最後仍是未能突破心理關口挑戰失敗，Amber甚至在影片底下留言：「NOOOOOOO!」，可見她真的十分抗拒，兩人的搞笑互動令一眾網民爆笑。

