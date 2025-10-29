鄧月平再展真功夫魅力 首征亞洲跆拳道賽 勇奪銅牌為港爭光︱Yahoo

香港新生代武打女演員鄧月平Larine 近年以真功夫打出成績。除演藝工作外，Larine 近年醉心武術與跆拳道，跨界成為運動員。繼8月在亞洲跆拳道ITF國際賽香港選拔賽中，越級挑戰成功，由48kg組別越級挑戰52-58kg組別，並以第一名資格代表香港出戰馬來西亞ITF亞洲賽。

10月中，鄧月平Larine 代表香港出戰於馬來西亞布城舉行的「第十一屆布城跆拳道挑戰賽2025（Putrajaya Taekwon-Do Challenge 2025）」，首次參加亞洲級賽事即勇奪A18女子黑帶48公斤以下組別季軍，為港隊摘下銅牌，成為賽事焦點之一。

是次賽事由 International Taekwon-Do Federation（ITF HQ Korea）主辦，匯聚多個亞洲地區精英選手角逐。Larine憑年初考獲黑帶一段資格穩定發揮，對戰各國選手時戰術靈活、腿法有力，表現亮眼。她賽後表示：「跆拳道比我以前練嘅搏擊項目更著重腿部控制同臨場冷靜，今次比賽令我學識點樣喺壓力下保持專注。」

中國香港傳統跆拳道總會主席兼隊伍總教練李安東師賢表示，香港隊於跆拳道強國馬來西亞取得多面獎牌，成績令人鼓舞：「選手們多年訓練的成果今日得到印證，香港有能力喺亞洲舞台上發光發亮。」除鄧月平外，港隊其他成員同樣表現出色，包括李泊淳（冠軍）、林一斐（冠軍）、傅泓皓、傅泓睎（雙亞軍）及陳嘉敏（亞軍）等，均為港隊帶來佳績。

Larine 笑言，能代表香港出戰已是莫大榮幸：「今次希望盡力而為，馬來西亞選手實力非常強，所以攞到銅牌已經非常開心！」她特別感謝教練Bruce長年風雨不改陪訓：「呢段時間嘅訓練令我喺心態上成長咗好多，由演員跨界成為運動員，心理質素同體能都得到鍛鍊。」

早年入行後，鄧月平演出多部電影作品，包括《小男人週記3之吾家有喜》、《正義迴廊》、《墮胎師》、《惡行之外》等，演技亮眼、形象清新。近年醉心武術與動作，已完成了數部動作電影的演出，即將排期上畫，正式轉型成為新生代動作女演員。她笑言：「演戲係我無法捨棄嘅夢想，但喺成為武打演員嘅過程中，我發現自己有另一種熱血同力量。」

Larine 透露，踏上武術之路源於四年前拍攝一部動作電影：「當時時間同budget都非常緊張，我提早接受密集訓練，幸好細個學過瑜伽、中國舞、泰拳、跆拳道，所以都有基本功底。拍完之後好多武師前輩鼓勵我要繼續打、繼續練。」之後她陸續學習詠春、兵器訓練，更遠赴武當山閉關學習武當劍術，持續提升實戰能力，立志成為專業動作演員。

回港後，她將繼續訓練及準備新電影工作：「希望下一場比賽可以再有突破，同時喺電影動作表現上繼續進步，做到實力與演技兼備，成為香港可靠嘅新一代武打女演員。」

