香港藝人鄧月平（Larine）日前在個人社交平台分享，自己正式成為香港跆拳道港隊，更在賽事中獲得銅牌。但其後「中國香港跆拳道協會」發表嚴正聲明，指沒有派出任何中國香港跆拳道代表隊成員出賽。

鄧月平自稱跆拳道港隊風波 教練：是美麗誤會

鄧月平的教練、「中國香港傳統跆拳道總會」（總會）創會主席李安東今早（4日）受訪時回應，稱跆拳道可細分兩個派系，一派是鄧月平所參與的傳統跆拳道（ITF），另一派為「中國香港跆拳道協會」參與的世界跆拳道聯盟（WT/WTF）。

李安東指鄧月平在發文中用字或有不精準地方，是美麗誤會，又指鄧月平似被網上欺凌。但李安東強調該會有資格代表香港出賽。而Larine雖未有回應，但就在手持區旗的照片上，刪除了留言功能。