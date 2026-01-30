鄧炳強指控烏克蘭陣亡港人「希望對抗政府」 結論來自「一些相關人士、一些社交媒體或者情報」

兩名香港人據報上月（12 月）在烏克蘭執行志願任務期間遭俄軍擊斃，保安局局長鄧炳強今日（30 日）出席立法會會議時指稱，他們是希望接受軍事訓練後從事對抗政府的工作。記者問他怎樣得出此結論，鄧炳強聲稱，是從「相關人士」、「社交媒體」或「情報」得知，又說他們被植入暴力思想，犧牲性命。

「有機會回港參與抗爭就能用到」

立法會保安事務委員會今日討論保安局工作計劃，鄧炳強在匯報國家安全形勢及風險時，表示近期發現有人去了烏合蘭，「做所謂的戰士，我們調查所得，他們有部分的目的，是希望在這裡（烏克蘭）接受軍事訓練，然後回到香港之後，繼續從事他們對抗政府的工作」。

廣告 廣告

有記者在會議後跟進查詢，問他怎樣得出這個結論。鄧炳強說：「我們留意到最少有兩名香港人在烏克蘭參與戰事犧牲了性命，我們無論從一些相關人士、一些社交媒體或者從我們的情報裏面，都得知他們其中一些去參軍的目的，就是希望接受一些軍事的訓練，如果日後有機會回來香港，參與抗爭的時間就能夠使用到」。

兩名港人陣亡的札波羅熱是烏克蘭重要戰場，經常被俄羅斯襲擊。昨日（29 日）就有俄軍無人機空襲民居，造成三名平民死亡。 (Photo by Jose Colon/Anadolu via Getty Images)

鄧炳強續說：「其實這個是很令人心碎的，我們香港一個很和平的地方，就是被人煽動了要抗爭，植入一些用暴力的思想。我覺得這個是毒害了我們香港年輕人，還令兩名人士犧牲性命。」他沒有解釋作出相關指控的「相關人士」和「社交媒體」的來歷。

「試過真的有些國家不賣裝備給我們」

上月 26 日，兩名在烏克蘭從軍的香港志願兵據報在札波羅勢執行任務時遭俄軍擊斃，香港入境處其後證實接獲求助，已透過中國外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況。

在同一個會議上，人大代表功能界別議員陳勇提問，紀律部隊設備如何在受到外國制裁下，仍能確保可以正常運作。鄧炳強回應說：「 事實上我們都試過，譬如警隊的一些裝備，真的有些國家不賣給我們。所以當然我們採購政策，國家安全必然是放在裏面考量的一個因素，特別一些關鍵的器材或者裝備，會不會供應給我們的人是不會受到限制的呢？」