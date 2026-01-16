鄧炳強認同警員開槍擊斃屯門刀挾途人男子 強調要優先考慮受害者生命安全(劉倩桐報道)

【Now新聞台】屯門市廣場一名男子用刀挾持途人被警員開槍擊斃，案發現場已解封。保安局局長鄧炳強認同警員開槍救人，強調要優先考慮受害者生命安全。

屯門市廣場近屯匯街的案發現場已清理地上的雜物，商場管理公司多位高層早上到場了解狀況。直至中午前，有職員將圍板推走，現場全部解封。

有案發時在附近經過的市民表示猶有餘悸。

簡先生：「突然間走入商舖，搶走一把刀挾持他人，驚也是合理的。片段都看到有人叫、逃走，看到有兩個女子跌倒了，都慌張，總算是屯門市中心。」

Moris：「好像之前荷里活廣場的事件，現在回想都覺得有點恐怖，擔心有人突然取刀出來亂斬人，想起都覺得恐怖。」

至於商場內被涉案男子搶走刀具的超市小食檔，中午前無營業，廚房收起所有刀，舖面主要只擺放一些爐具。

這間超市小食檔的廚房入口有一道閘，不過無鎖頭，即使未營業，閘門都是半掩無關實。

案發於周四晚七時許，男子先在超市偷刀再在屯門市廣場外面一帶徘徊。警員趕至，疑犯就抓著一名女子的手袋，挾持她並舉刀施襲，兩名警員各開一槍，擊中疑犯的胸口及右肩。他送院後證實死亡，遺體凌晨移送至葵涌殮房，他的家人早上到殮房認屍。

死者親友：「現在都不知道怎樣，他(疑犯)長大了，有時在外面居住，有時會回家吃飯。(母親)75歲了，不可以管他的，因為兒子長大了。」

保安局局長鄧炳強表示，同意開槍警員的做法，強調要優先考慮受害者生命安全。

鄧炳強：「我很想感謝我們的前線同事，因為叫他作出開槍決定，是不容易的，是非常英勇，以及我覺得是非常決斷。我自己做警察的時候都是訓練過是如此，究竟把刀刺下去，你是否開槍打他(疑犯)？打在哪裡？這個決定是不容易的，但是我們為了拯救生命，就是要作出決斷的做法。」

曾擔任警察隊員佐級協會主席的立法會議員陳祖光亦表示，警員開槍決定正確，相信當時別無他法，原意只是想制止兇徒而非射殺。

