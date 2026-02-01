八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
鄧炳強：安全帶保障生命安全是不爭事實 研是否加入豁免條款
巴士強制佩帶安全戴法例實施不足一周，引起社會極大迴響，其後政府承認條文有不足之處，未能完全反映立法原意，將刪除有關強制佩戴安全帶的條文，待完善條文後再提交立法會審議。保安局長鄧炳強表示，雖然現時乘巴士時沒有佩戴安全帶並不違法，警方亦會以勸喻為主，但他強調安全帶在交通意外中可保障生命安全，是不爭的事實。對於日前有巴士安全帶被剪，鄧炳強斥責挑戰社會制度，屬「反社會行為」，強調會嚴肅處理。
鄧炳強(2月1日)出席電台節目時表示，警方目前執法會以勸喻為主，但強調佩戴安全帶在交通意外中可「保命」是不爭的事實。他指，現時在私家車及專營小巴亦需佩戴安全帶，政府會留意市民提出的實際問題，完善法例，並考慮是否加入豁免條款，或與巴士公司做好配套，相信再推出法例後市民會更便利。他又斥責有人破壞安全帶的行為，形容是挑戰社會制度和反社會行為，當局會嚴謹處理。
有外部勢力仍圖影響香港 軟對抗是最大威脅
鄧炳強又指，基於地緣政治關係，一些外部勢力仍然希望影響香港，或者透過影響香港從而影響國家，這些風險主要來自幾方面，包括外部勢力提出實施制裁或恐嚇本港法官；本土恐怖主義亦存在，例如去年有人非法操練，從事危害港人和國家安全的事情；潛逃到外地的通緝犯或指名潛逃者仍在海外提倡「港獨」、要求制裁等。
他又提到，「軟對抗」是其中一種最大威脅，透過社會民生問題利用假新聞、假消息煽動市民對特區政府的不滿，挑動人與人之間的矛盾，希望市民要慎思明辨。
「新型碰瓷黨」案件增至逾70宗
另外，近日本港出現「新型碰瓷黨」，有騙徒蓄意造成輕微交通意外，甚至沒有與汽車碰撞，卻透過律師向涉事司機索天價賠償。鄧炳強表示，至今正審視中的個案已增至逾70宗。他指，經廣泛報道及警方宣傳後，近日報案人數增多，至今已逾70宗，有「受害人」更報稱涉20單案件，而協助處理案件的律師和醫生更懷疑是同謀。鄧炳強指，現階段暫不評論案中的律師和醫生是否同謀，惟警方會「大膽假設，小心求證」，如查明屬違法，一定會執法。

