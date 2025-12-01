鄧紫棋心繫大埔宏福苑災民捐款2百萬 演唱會情緒崩潰：希望能夠帶給大家力量

鄧紫棋心繫香港為大埔宏福苑災民捐款2百萬 演唱會情緒崩潰落淚

大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，全球關注事件。多個慈善團體啟動支援工作，設立募款平台，協助受影響之居民渡過難關。演藝圈唔少藝人伸出援手捐款；其中，鄧紫棋（G.E.M.）分別捐款港幣100萬元予仁濟醫院和東華三院，合共港幣200萬，善心滿滿。前晚（29日），鄧紫棋喺南寧舉行《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，開場時因大埔宏福苑災情而變得格外沉重，一上台便情緒崩潰，淚水奪眶而出，哽咽對台下數萬歌迷坦誠道：「我沒想到我今天的情緒來得這麼快。」續表示問到大家「這兩年過得好不好」時，突然想起香港嘅慘劇，內心湧起無盡悲傷：「這幾天……對於香港，是一個非常難過的日子。我不知道大家有多少人留意到新聞。」

現場響起陣陣加油聲，台下歌迷齊聲喊道：「不要哭」、「加油」等等，場面溫暖動人，讓鄧紫棋稍稍平復心情，擦去眼淚開導自己和觀眾：「我其實看到新聞的時候，我會覺得，每一天在這個地球上面真的都發生了很多很多的事情，但是，我們在這樣的時代把『I AM GLORIA』這個巡演帶來，其實就是希望能夠帶給大家力量。」鄧紫棋表示相信無論係正在面對目前災難嘅朋友，定係正面對人生困難嘅人，都希望大家努力活着，互相扶持，鼓勵大家無論發生咩事都要樂觀面對。

鄧紫棋續指，自己能做嘅或許有限，但一直以來都希望透過歌聲，為大家嘅生活帶來力量：「我希望這就是我們互相鼓勵、互相扶持的這樣的一個時代，一起往前走的力量，好嗎？」台下觀眾熱烈回應：「好！」現場氣氛瞬間從悲傷轉為團結。唔少粉絲大讚鄧紫棋人美心善，又指鄧紫棋嘅一番說話畀到佢力量。

