鄧超踎街邊賣涼菜 真相曝光含洋葱

【on.cc東網專訊】內地藝人鄧超日前擔任鹿晗巡唱南昌站嘉賓，被發現原來演出前驚喜現身街頭，探望知名地攤攤販「一毛錢涼菜奶奶」程婆婆，原來鄧超已非首次前往，近5年風雨不改探望對方，超溫暖舉動獲全城激讚。當日他約下午4時到程婆婆的攤檔，踎路邊與老人家閒聊陪賣涼菜足足半小時，關心對方健康狀況外，又笑指她「像花兒一樣年輕」，氹到對方笑開懷，最後還不忘光顧，充滿人情味。其實南昌是鄧超的家鄉，他曾透露自小食程婆婆的涼茶長大，故現時每逢回鄉及大時大節，都會重返舊地，相當難得。

